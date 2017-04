Campaña de reférendum no fue equitativa (observadores internacionales)

Escrito por Redacción Web en 17 Abril 2017 . Publicado en Internacionales

AFP | La campaña del referéndum constitucional de Turquía que fortalece el poder del presidente Recep Tayyip Erdogan no fue equitativa, indicó el lunes una misión conjunta de observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y el Consejo de Europa.

Los campos del sí y del no "no tuvieron las mismas oportunidades", declaró Cezar Florin Preda, integrante de la misión de observación. "Modificaciones tardías en el procedimiento del escrutinio suprimieron importantes garantías", agregó, refiriéndose a la decisión del Alto Consejo Electoral (YSK) de validar los votos que no estaban marcados con un sello oficial.