Bucaram insinúa su regreso a la política en Ecuador tras largo exilio

AFP| El destituido expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, recién vuelto de su exilio de dos décadas en Panamá, insinuó este sábado que regresará a la política en un eufórico discurso en un barrio popular de Guayaquil (suroeste).

"Aquí estoy, el loco Abdalá", clamó emocionado el exmandatario de 65 años al bajarse de un helicóptero ante miles de sus partidarios. Y advirtió: "Vengo a jugar el segundo tiempo de ese partido que hoy tenemos y ese partido se llama pueblo contra oligarquía ecuatoriana".

Unas horas antes del mitin, Dalo Bucaram, hijo del exmandatario, dijo a la AFP que "lo más seguro" es que su padre sea candidato a la prefectura o a la alcaldía de Guayaquil en las elecciones locales de 2019 por el partido Fuerza Ecuador.

El exlíder populista, que gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, aterrizó en una cancha de fútbol y desde ahí se movilizó en una caravana hasta el sitio donde se instaló una tarima y lo esperaban miles de seguidores con pancartas y banderas rojas y amarillas.

"Bienvenido señor presidente" y "Llega Papá" se leía en carteles y camisetas. Vestido con una guayabera blanca, una camisa típica de la costa ecuatoriana, un sudoroso Bucaram tildó de "infamia" su destitución hace dos décadas por parte de 44 diputados que lo declararon con incapacidad mental -sin realizarle un examen médico- para ejercer la presidencia.

Tal como lo hizo en su campaña política de 1996, en la que el lema fue "la fuerza de los pobres", Bucaram retó a la derecha: "Vengo más fuerte que nunca con mi guacho (corazón). Y vengo a preguntarle a la oligarquía: ¿Y ahora? ¿Y ahora?".

Su salida del cargo, en el que apenas estuvo seis meses, se produjo en medio de una revuelta social y acusaciones de corrupción. Bucaram enfrentó tras su destitución algo más de 50 juicios penales por supuestos delitos como malversación y enriquecimiento ilícito, aunque no ha ido a prisión por ninguno de ellos.

En las redes sociales el exmandatario, apodado el "loco que ama", también recibió criticas y reclamos de quienes lo consideran un prófugo de la justicia.



El regresó al país de Bucaram se dio luego de que prescribieron en abril pasado dos juicios penales en su contra por irregularidades en el uso de dinero del Estado destinado a fondos reservados y otro por malversación en la compra de material escolar para estudiantes de colegios públicos.

Los juicios, en los cuales había orden de captura y prisión, caducaron al pasar 20 años desde el inicio de los procesos, como exigía la ley bajo la cual se juzgaba al exmandatario, un abogado hijo de inmigrante libanés.

Ahora el expresidente, también exalcalde de Guayaquil y expresidente del popular equipo Barcelona de esa ciudad, pretende demandar a los diputados que votaron por su destitución, a los que reclamará una indemnización.

En abril de 2005, tras ocho años de exilio (calificado por la prensa como "autoexilio"), el expresidente retornó momentáneamente a Ecuador. Lo hizo durante una crisis judicial y amparado en una cuestionada decisión de la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dio por terminados los procesos por corrupción en su contra.

Sin embargo, debió volver a Panamá luego de que una nueva corte determinó la continuidad de las querellas. El exlíder del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), recordado por sus excéntricas apariciones públicas, no perdió la oportunidad de cantar y bailar 'el rock de la cárcel' ante los aplausos de sus simpatizantes, como solía hacer cuando fue presidente.

Bucaram se despidió de sus seguidores diciendo: "Tú me das tu voto, yo te doy una escuela. Tú me das tu voto, yo te doy un trabajo. Tú me das tu voto, yo te doy libertad".

