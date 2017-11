La Esquinita de 9 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 09 Noviembre 2017 Publicado en La esquinita

Algunas personas consideran que la sra. Dezdy se pasa de la raya con sus comentarios. En su segmento en La Cáscara se dedicó a destruir los atuendos de las famosas que asistieron a la alfombra roja de los Wichi Awards, pero su vestido tampoco era el último grito de la moda. Este personaje eligió un traje de 1900 no me acuerdo, que parece se lo pidió prestado a Mayín Correa, del clóset de “Esa cabellera blanca”. ¿Será que para la próxima se busca un asesor y así critique con propiedad?Génesis Arjona demostró que no fue a Perú de paseo, ni a buscar nuevos galanes. La modelo ha ganado todas las competencias.Al parecer, se quedaron sin chicas guapas en la provincia de Panamá, tanto que los organizadores decidieron que la reina del año pasado repitiera para este 2017 y ella lo colgó orgullosa en redes. Se ahorraron vestidos y accesorios. ¡Viva el reciclaje!Hablando de reinas con poder, una de Las Tablas se montó en unos Manolo Blahnik para caminar por el duro concreto en esa ciudad. Es más, todo lo que llevaba era de lujo, pero, aún así no lucía como las del Derby de Kentucky. A veces es la percha. Era un look casi funeral.Hay un espacio de TV donde los presentadores no se ponen de acuerdo para hablar, todos lo hacen al mismo tiempo y se inventan “camas” para llamar la atención. Lo claro es que ahí manda un gallo, las gallinas cacarean.“Mr. Llantito” sigue dando de qué hablar. Colgó un mensaje donde muestra que le puso a su hija el nombre del país donde irá la Sele.Shannon de Lima aclaró que no se divorció con Marc Anthony por el beso que se dio con Jlo, aseguró que ya tenían un mes separados.Después que el programa El After cerrara sin pena ni gloria, a uno que le va muy bien es a Tinomatik. Ahora, el presentador participa de “A fuego rápido”, una competencia de cocineros en el canal de cable Discovery Home & Health.Kim Kardashian creo la aplicación móvil Screenshop, la cual permite a sus seguidores ver las marcas y saber dónde comprar sus piezas.Una hermanita de Big Brother fue por lana y salió trasquilada, casi calva, al publicar un video criticando el vestir de las curvys. En el mensaje aseguraba que las mujeres “cuadradas” deberían cuidar lo que utilizan. Esto le cayó como un balde de agua fría a una que defiende sus libritas, quien colgó un post donde dijo que hay “locas” que utilizan las lonjas de otras para ganar fama. Y ni hablar de los seguidores de la curvy, que arrastraron a la atrevida en las redes

