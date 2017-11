La Esquinita de 8 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 08 Noviembre 2017 Publicado en La esquinita

Dúos, tríos, cuartetos, y ahora no necesita hombres. Mientras panameños se destacan en el extranjero por su voz, el deporte o la actuación, otros, como la modelo Kate Rodríguez hacen lo imposible para sobrevivir. La última de la istmeña, radicada en Argentina, fue revelar sus preferencias sexuales, de forma explícita, a una revista de ese país. Algunos se preguntan si está luchando para no quedar en el olvido y por eso ya no conecta el cerebro con la lengua.En una gala celebrada en Los Ángeles, la ex reina de belleza Alicia Machado dejó claro que no quiere saber nada de Gloria Trevi.Daluna pasó el susto de su vida por querer sacarse una foto sexy para sus seguidores en un campo minado de caimanes. Qué bien que se dio cuenta a tiempo, pues casi sale con una curva menos o sin extensiones.Los pavos reales podrán tomar un respiro, la Organización de Señorita Panamá anunció que el traje nacional que llevará nuestra representante este año no tendrá plumas. Aseguran que rendirán homenaje a la Selección por clasificar al Mundial. Por el brillo no se preocupen, siempre hay esplendor.Un ejemplo para que cantantes nuevos de reggae en Panamá copien es Joey Montana, quien está de cuarto lugar con su video “Suena el dembow” en iTunes y de segundo en letra más popular en Top Chart.A las que les va bien en Los Ángeles son a las creadoras de Más Que Hermanos. Colgaron fotos hasta con Kate Del Castillo. ¡Felicidades!Ex presentadora satura a los fans con consejos; aunque son buenos, la gente dice ¿por qué no los aplicó cuando peló el cobre en televisión?La guerrera Joy Fong, novia del presentador Domil Leira, contó que le intriga saber por qué le comentan que es “interesada”; si trabaja, tiene auto y se mantiene desde los 18 años. ¿Por qué la dejó un chef?Aunque lo sentaron en un “Confesionario” para lavar su imagen, hay quien asegura que vaquero que llora no gana ni un voto. ¡Te vas!Es una constante que cierta presentadora de farándula de un canal X, hable mal de otra del Y, quien fue su colega en un tiempo. Lo peor, es que a quienes le expresan que quiere ganar fama a costilla de la otra les hace recuadro y sube sus comentarios para que otros seguidores los insulten. ¿Si esto no es querer llamar la atención, entonces qué es? Se nota que esas extensiones, que no se quita ni para dormir, le están tapando las neuronas, o las cirugías le han hecho daño.

