La Esquinita de 7 de noviembre de 2017

Parece que se les acabaron los “wichis” a los supuestos “expertos en farándula” que ahora es la misma Jacky Guzmán quien explica por qué terminó con su novio, quien quiera que sea el sujeto, como si se tratara de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Cuando uno creía que lo había visto todo en ridiculeces, siempre hay alguien que intenta superarse a sí mismo. Luego dice que su vida es privada. ¡Horror!intelectuales francesas piden al presidente Emmanuel Macron que decrete "un plan de urgencia contra la violencia sexual" en el país.Nos han llegado las quejas que hay una cara de televisión que insiste en el escote de infarto y casi se faldea el busto. Aunque diga que no es “chica sexy”, un buen brasier no hace daño, tampoco la cirugía.Si uno pelea por algo, las razones escritas deben estar impolutas. Revisamos ese anteproyecto de ley de la pollera y parece que lo redactaron con los pies. Tiene tantas faltas de ortografía e incoherencias, que ya entendemos el rechazo de la gente. ¡BárbarosLa Cáscara sigue apelando por un personaje que manosea a la mujer con consentimiento o sin el, en un momento en que el acoso es el tema. Da pena que las chicas no se respeten y ellos no las valoren.La que está más feliz que una lombriz y logró capitalizar Esto es Guerra Perú es Génesis Arjona, quien solo cuelga fotos de rosas y felicidad.El astro de Hollywood se presentó ayer en el estreno de ‘Asesinato en el Orient Express’ y no se podía mantener en pie de la borrachera.Es curioso que las “famosas” se enfrasquen en redes sociales por situaciones ilógicas. Una que intenta regresar a toda costa a la palestra lucía más rayas que una cebra (estrías) y se sorprendía por la marca que le dejaría el sol en la piel.Ayer, artistas de Colón estuvieron en un espacio matutino, orgullosos de su provincia, pero allí había uno que maldice a los periodistas.No podemos superar que la gente de Patrimonio Histórico haya ido a la televisión para decir que “como en este país llueve, la hierba crece”, en referencia al estado en que se encontraba el Cementerio de Corozal la semana pasada. Es que si no lo dicen jamás lo hubiéramos imaginado; por eso es que tumban las obras y ni cuenta se dan.

