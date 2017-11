La Esquinita de 2 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción. 02 Noviembre 2017 Publicado en La esquinita

Hay un canal que tiene la costumbre de llevar a sus presentadores al límite, no les importa si les da un paro cardiaco, se desmayan o piden tiempo para que paren el juego. Lo único que les interesa es ser “trending topic”. Veíamos el reportaje de la Mansión Embrujada y aunque el presentador pedía que dejaran de filmar porque estaba a punto de desmayarse, nunca apagaron la cámara. Hasta que no suceda una tragedia, no quedarán tranquilos.

Un cantante que es peor que un gato

Se dice que los felinos donde caen, lo hacen de pie, esto también le ocurre a un artista nacional. En todos los gobiernos lo contratan.

Venderán corona por varios miles

La corona del Festival Nacional de la Mejorana, en Guararé, será subastada al mejor postor. Una forma de desvirtuar las tradiciones, luego nos quejamos cuando no respetan las costumbres.

Se lucieron con especial histórico

Las cápsulas que preparó el equipo de Tu Mañana para recrear la historia de nuestro país estuvieron excelentes. Los datos que mostraron fueron muy atinados. Al parecer, tienen un buen productor que no está pensando en temas de queridas, como lo hace el de la competencia. ¡Felicidades!

Al estilo de ella me robó mi look

En la noche de Halloween sobraron las “Super girl” y dos que coincidieron con atuendos muy parecidos fueron la guerrera Génesis Arjona y la presentadora Jacky Guzmán. A una le falta alimentarse.

Les tiene pavor a las cucarachas voladoras

Christian Torres aseguró en el especial de Halloween de Qué Bolas que no le dan miedo las películas con: Jason, Freddy Krueger o Anabelle; para él es más terrorífico ver una cucaracha y más, si vuela. Definitivo, los hombres suelen ser cobardes ante insectos tan insignificantes.

¿Famosos prefieren ir contra la ley?

Todos los noviembre se da el debate por el uso de los Símbolos Patrios, hay caras que consideran que es ridículo y se debe modificar la ley.

¡Urge novio para una en televisión!

Esto de si me gustan mayores, necesito novio, soy el segundo frente de alguien se ha vuelto recurrente en un espacio matutino. Lo que da risa es que tienen una psicóloga (de adorno) que no se da cuenta que allí entre el productor y las presentadoras hay cierto fetiche por hablar del mismo tema. ¡Hay que medicarlas a todas!

