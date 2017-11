La Esquinita de 1 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción. 01 Noviembre 2017 Publicado en La esquinita

¿También compran fans?

Algo raro está pasando en este país, sobre todo en las redes sociales. Gente que acaba de entrar a televisión ya tienen 300 mil seguidores, mientras otros presentadores llevan años y solo alcanzan 50. Resulta que Sonia Andre y Pablo Brustein también tienen un club de fanáticos en Instagram con 12 mil seguidores. Habrá que revisar otra vez quiénes compran adeptos. ¡Así no!

Y los demás se quedaron en redes

La avalancha de mensajes de los “famosos” invitando a la protesta en Calle 50 fue puro pataleo de ahogado. Los que aseguraron que estarían ahí no se les vio ni sobrevolando rápidamente en una escoba. Una de las pocas que asistió fue Paulette Thomas.

Viaja a defender los colores

La novela Pato vs Génesis tiene un nuevo capítulo. “La Barbie” estará en Perú por una semana y llegó a aclarar todos los rumores que se decían sobre ella. Eso sí, la panameña impactó con su llegada.

Intentan revivir los éxitos de Queen

Versiones no escuchadas producidas durante el cenit creativo de Queen se recogen en la reedición "News of the World", sus 40 años.

Saldrán en una portada “Much hot”

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez aparecerán en la tapa de la revista Vanity Fair y las fotos que han compartido están subidas de tono.

¿Habrá pagado para que protesten?

El que tiene buenos fans o soltó un billete fue uno de los jugadores de Calle 7 expulsado, la gente protesto frente a Medcom para que vuelva.

El reciclaje es muy importante

Tal como dicen los ambientalistas, estamos en época de reciclaje y una bella de rizos lo practica bien. La vimos de la mano del ex de otra famosa; solo esperemos que este sí le dure. ¡Nos deja angustiados!

Ahora sí es una Ley, la pollera es traje típico

Ayer se aprobó la Ley 143 que establece como traje típico nacional a La Pollera, iniciativa propuesta por Katleen Levy, para que no digan que solo piensa en figurar en TV y utilizar trajes sexys. Ahora, falta que regulen su uso.

La guerra se trasladó a set en Perú

La disputa entre participantes de Esto Es Guerra es nada comparado con el revolú que se formó entre la presentadora de Panamá con la de Perú. Al final, las dos aseguran que defenderán a los suyos.

¿Se graduó la hija del granjero?

Hay una modelo que promueve su título y sus honores de “Magna cumb laude” en sus redes sociales, pero la gente se pregunta para qué tanta fanfarria si lo de ella es salir ligera de ropa. El que revisa su perfil se da cuenta que es una contrariedad que luego de tanto dote intelectual lo primero en hacer es sacarse la toga y el birrete al igual que “Sally la hija del granjero”, solo que esta no lo hace en el ring.

