La esquinita de 31 de octubre de 2017 Escrito por Redacción. 31 Octubre 2017 Publicado en La esquinita

¿A reina le llamarán bella y señora?

El Carnaval está próximo y las candidatas para la tarima de la capital se alistan. El problema es que, aunque en esta área del país no se tiren “pullas”, a la candidata de Panamá Este le llueven los comentarios, ya que la selección era de 18 a 24, y esta jovencita tiene 26. Como verán, es joven, pero para ese certamen no aplicaba. Se nota que en este país no hay una organización que respete reglas.

El rey de las indirectas en las redes

Hay un cantante de rock que se la pasa colgando frases sarcásticas en sus cuentas, ahora que se separó de una presentadora. ¡Hum!



¡Que vivan los juegos de cámara!

El fin de semana se dio una firma de autógrafos con los participantes de show y aunque en redes aseguraron que no cabía ni un alfiler, solo vimos a tres gatos, que encima debían gastar en las tiendas para un autógrafo.



¿Se le subieron los humos a la cabeza?

El que está peor que un globo inflado, a punto de estallar, es el ex Calle 7 Andrés Gil Cadavid. A pesar que la gente lo criticó por su irrespetuoso baile a la madre de Erika Ender, tuvo la osadía de decir que a él lo buscan porque le apodan “rating”. ¿Será que le gustaría que le hagan lo mismo a la suya?



Abusaron con el bullying al “Bunny”

La estrepitosa caída del cantante Bad Bunny fue motivo de memes, que algunos famosos compartieron gustosos en sus redes. Hay que tener dos dedos de frente para burlarse de algo tan serio. ¡Ojalá que no resbalen!



¡Se acaba el amor y rompen palito!

Un chico con nombre de almacén promocionó tanto su boda con el amor de toda la vida y resulta que este duró lo que un suspiro.



Demi Lovato fue Selena Quintanilla

Lovato, de ascendencia latina, disfrutó usando el emblemático enterizo rojo de Quintanilla en una fiesta de Halloween y era idéntica.



Solo se puso guapa, no está tan operada

Por mucho tiempo corrió el rumo que a Karen Peralta la tiraban al agua y flotaba de lo operada que estaba, la santeña contó en un programa que solo se hizo los senos y tres reconstrucciones de nariz luego de un accidente. ¡Está claro, necesitamos accidentarnos!



Echa al agua a seguidor de Instagram

Un concursante de TCMS se cansó que le dijeran “gordo” y con el: “Acompáñame a ver una triste historia”, reveló a su acosador. ¡Oh!



Gaby le tuvo miedo al botox

Gaby Gnazzo colgó en redes sociales que media hora antes de hacerse botox por primera vez en el rostro se arrepintió y fue a cortarse el flequillo, por lo que se sintió feliz con la decisión. Quiere envejecer con dignidad, el problema está en la presión de grupo. Esperemos que la próxima vez tenga otra iluminación.

