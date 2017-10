La esquinita de 30 de octubre de 2017 Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en La esquinita

Asegura que no le hacen intriga en show

No hay peor ciego que el que no quiere ver y esto aplica para Pablo Brunstein, quien afirmó que jamás sus compañeros de Esto es Guerra le han hecho bromas o intrigas por su aliento. Aseguró que las personas que dicen eso, tal vez, ven otro programa o lo confunden con algún guerrero, pero esos peñones no son con él. Es más, aclaró que él tiene buen aliento. ¿Le estará tirando la piedra a alguien que necesita menta?

Hacía casting para secuela de filme

Todos creyeron que Alejandro González Iñárritu prepara la secuela del hombre pájaro, pues a una presentadora le sobraban las plumas.



Se pasaron de llantitos y melodrama

La despedida de Ariel Brandao, del programa de jueguitos, fue como sacado de un capítulo de María la del Barrio, parecía un funeral.



¿Inspirado en el Doctor Chapatín?

El que no pega una en la moda es el autodenominado fashionista, Mauricio Herrera, quien no deja de sorprender a sus seguidores con su gusto extremo, el cual sí inspira, pero para hacer muchos memes en red.

Por más que saque combinaciones hay quienes aseguran que está lejos de expertos y que pareciera que se compra su ropa en un mercado de pulgas y con varias tallas más grandes que la suya. ¡Solo de verlo, ya nos dio cosa, como dice el Doctor Chapatín!



Saik se inspira en Neymar para look

El atuendo que llevó el futbolista del París Saint-Germain, Neymar da Silva, a la gala del Balón de Oro, parece que fue la inspiración para artistas y productores locales que apostaron por el saco rojo vino con negro. Mr Saik, K4G y uno de los Magics Boys, iban en comparsa.



La envidia de sus compañeros

Los competidores de Calle 7, Joaquín Fábrega y Jorge López se han convertido en la envidia de los demás participantes, porque ahora que son cantantes no tienen el veto para ir a otros canales de TV.



Las “bunny girls del patio”, no tienen una prenda que les abrigue bien

Al parecer, la consigna de algunas “famosas” de la TV es enseñar toda la carne que se pueda, al estilo de las “camareras conejitas Playboy”. Jacky Guzmán, Delany Precilla y Aelleen Del Valle no pierden la oportunidad de salir fresquitas. ¿Será que siempre tienen calor?



¿Roberto Durán se aburrió del espectáculo?

No habían pasado diez minutos de los Wichi Awards y ya la leyenda Roberto Durán parecía dormido o aburrido. El boxeador no aguantó el show, es más, no se dio ni cuenta de qué pasó después de su premio. Horror.



Se pavonea con su nueva novia

Después de la polémica ruptura con Gaby Garrido, el productor BK ahora sale con Julia Honings y aunque asegura que no le gusta hablar de su relación, los vimos muy agarrados. ¡Que dure el amor!



Dejó el faranduleo por un reconocimiento académico

Aunque estaba nominado en los Wichi Awards, en los que estarían “todos los famosos de Panamá”, Ubaldo Davis prefirió asistir a la ceremonia que organizó la UTP en Changuinola, Bocas del Toro. El cascaroso mayor dejó a un lado el red carpet del Teatro Assa por compartir con los bocatoreños. Sus seguidores lo felicitaron por tomar esta decisión y hasta aseguraron que los demás debieron seguir su ejemplo. ¿Con quiénes habrá sido la puya?



¿Habrá demanda por regalías o no?

Hay un rumor fuerte que los dos artistas más famosos de Panamá (cantante y compositor) demandarán a una empresa por regalías.

Imprimir Correo electrónico