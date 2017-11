La Esquinita de 13 de septiembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 13 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

¿Cuál es el papel de Miguelito en TCMS?

Se acaba Tu Cara me Suena 2017 y aún no entendemos cuál es el rol de Miguel Oyola en el espacio. A la producción se le ocurrió vestirlo siempre de mujer y anda por todo el estudio metido en su personaje.

Hay dos teorías: le agradó la idea de proyectar su alter ego, o no hay concursante que logre superar su presentación como Beyoncé, pues ni Franklyn le llegó a los talones con Whitney Houston.

No supera su salida de una emisora

Hay un DJ y presentador que cada vez que puede le lanza petardos a sus ex compañeros de estación, que según él, le serrucharon el piso.

Kardashian muy alejadas de Caitlyn

Caitlyn Jenner contó que su relación con las Kardashian no es la mejor y ellas no lo quieren en sus vidas. Hace un año no habla con Kim.

¿Un premio que dan al correteo?

Pronto se hará la nueva edición del Miss y Mr Periodista y los concursantes cruzan los dedos para que en esta ocasión les den sus premios apenas termine el certamen.

Llegó a nuestra mesa de redacción que al ganador de la edición pasada le entregaron su dinero como si fuera bono de 120/65. Un poquito hoy, otro retazo mañana y así hasta que completaron. También, que no les dieron todo lo que les prometieron.

Ni vieja ni nueva, ella no pegó una canción

Tanto llanto de Joselyn Pinto porque le pusieran temas de actualidad en TCMS, ya que no conocía ese poco de viejos que le daban, y cuando tuvo uno suave en español, se le olvidó. ¡El 4 era lo de ella, fuera!

¿Buscan que se fije en otro chico?

Todos creían que Génesis Arjona viajó a Perú por Patricio Parodi, pero ahora tuvo cita romántica con otro competidor ¡Decídanse!

¿Sin señal o se quedó sin saldo?

Los famosos se quedaron sin batería después de participar de la convocatoria en Calle 50, porque para la protesta frente a la corte por Odebrecht se vieron a menos golondrinas. ¡En redes no se vale!

Con o sin llanto la sacaron del show

Por más carisma que mostró Bianka Moreno en Calle 7, quedó fuera de la competencia. La chica se despidió de sus fanáticos en su cuenta de Instagram, y hasta sus detractores aseguraban que ella era mejor competidora que otras. Si sigue así, pronto renueva contrato.

Los tíos Cosa y Peluca le hacen los mandados

La reina de un espacio de cine de TV lleva más extensiones que el tío cosa; tiene tanto pelo que ni las gorras le entran en esa cabeza. No está mal darse una ayuda cuando uno es medio cocobolo, aunque, el abuso siempre hace daño.

Milka Rodríguez no cree en ofensas

“Fea sí, mona también”. Milka Rodríguez no se arrepiente de lo que colgó sobre las rellenitas mal vestidas, y asegura que todas esas ofensas contra ella las toma, pues siempre habla de frente. ¡Ataja!

Que alguien la detenga, ya abusa

Una presentadora superó por calle a todas esas que suben hasta 10 fotos al día en sus cuentas de Instagram. Si la gente se aburría con las exageradas, esta, quien inauguró su espacio hace dos meses, se las lleva por cancha. Parece niña con juguete nuevo.

Da aquí a que finalice el año la mitad de fans la ha dejado de seguir; se comporta como si las redes sociales nacieron ayer. Niña, ¡plátano maduro no vuelve a verde!

