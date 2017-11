El señor de los anillos, ahora en serie Escrito por Redacción Web. 13 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | El gigante del comercio electrónico Amazon, el estudio Warner Bros. y los herederos del escritor J.R.R. Tolkien han comenzado las negociaciones para desarrollar una posible serie de televisión sobre el universo de "The Lord of the Rings", informó el medio Variety.

El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, estaría involucrado en estas conversaciones que se encuentran todavía en una fase muy inicial de su desarrollo.

Warner Bros., el estudio que llevo a la gran pantalla con gran éxito la trilogía de "The Lord of the Rings", y los herederos de Tolkien tientan a diferentes compañías acerca de una posible serie y en esa subasta Amazon figura como la favorita por ahora.

No obstante, el portal Deadline aseguró que Netflix y HBO también han sido sondeados.

La extraordinaria magnitud del hipotético proyecto ha hecho que HBO, que ya cuenta con su propia superproducción "Game of Thrones", se haya apartado en principio de la puja. Compuesta por las películas "The Fellowship of the Ring" (2001), "The Two Towers" (2002) y "The Return of the King" (2003), la trilogía fílmica de "The Lord of the Rings", dirigida por Peter Jackson, fue un tremendo éxito de crítica y público y recaudó en todo el mundo 2.912 millones de dólares, según la web Box Office Mojo.

"The Lord of the Rings: The Return of the King" obtuvo once premios Óscar, con los que igualó el récord de galardones de la Academia de Hollywood para una sola película que ostentaban "Ben-Hur" (1959) y "Titanic" (1997).

La posterior trilogía sobre "The Hobbit" no alcanzó el entusiasmo de la primera saga pero también funcionó muy bien en la taquilla, al ingresar 2.935 millones.

Una serie de "The Lord of the Rings" sería una apuesta de una enorme envergadura y tendría sentido para Amazon si Bezos, como se ha conocido, está intentando dar un golpe de timón.

