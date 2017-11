Richard Dreyfuss, acusado de abuso sexual a colega en 1980 Escrito por Redacción Web. 11 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

ML | Cada día, más nombres de actores, directores, productores y mánagers se van uniendo a la lista de acosadores sexuales en la industria del entretenimiento. Este sábado, la publicación Vulture, publicó una entrevista en la cual la actriz Jessica Teich asegura que su colega Richard Dreyfuss se aprovechó de ella mientras preparaban una comedia en 1987.

Según el testimonio de Teich, el ganador del Óscar por “La Chica del Adiós” la invitó a su tráiler en el set de una película que estaba filmando, y al llegar encontró al actor con su pene afuera del pantalón. "De alguna manera trató de acercarme más a él", explicó. "Fue duro. Recuerdo que mi cara se acercó a su pene", le dijo a la revista especializada. "No recuerdo cómo mi cara se acercó a su pene, pero sí recuerdo que la idea era que iba a darle una mamada. No lo hice, y me fui", relató.



Teich también aseguró que, después del episodio, sufrió dos o tres años de acoso constante por parte de Dreyfuss. "Creó un ambiente de trabajo muy hostil, donde me sentí sexualizada, objetivada e insegura".

De acuerdo con la misma fuente, lo que motivó a la actriz a contar su experiencia fue un mensaje que el protagonista de películas como: Tiburón, Encuentros Cercanos del tercer tipo y American Graffiti publicó en su cuenta de Twitter sobre su hijo, Harry Dreyfuss, quien en las últimas semanas denunció al actor Kevin Spacey por abuso. Sobre estas acusaciones, Dreyfuss negó de inmediato que sean ciertas.

