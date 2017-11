Fiscalía mexicana archiva caso de Kate del Castillo por vínculos con el Chapo Escrito por Redacción Web. 11 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) archivó de manera definitiva la investigación iniciada a la actriz Kate del Castillo tras su encuentro con Joaquín "el Chapo" Guzmán, informaron hoy medios locales.

De acuerdo con el diario Reforma, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) autorizó que no se ejerciera acción penal en la indagatoria que investigaba a la actriz por lavado de dinero.

El nombre de la actriz salió a relucir en enero del 2016 cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que el actor Sean Penn escribió del encuentro que, junto con Del Castillo, sostuvieron con el líder del cártel de Sinaloa en octubre de 2015 en el noroeste de México, cuando este era prófugo de la justicia.

Tras darse a conocer la noticia, la PGR de México investigó si la intérprete había recibido recursos de Guzmán para su marca de tequila, Honor del Castillo, o para el rodaje de una película sobre la vida del líder del cártel de Sinaloa.

El archivo del caso se produjo el pasado 16 de mayo, luego de que Del Castillo interpusiera un amparo. No obstante, la actriz ni sus abogados fueron notificados del hecho e incluso - destaca la publicación- la protagonista de "La reina del sur" interpuso recientemente un amparo para obligar a la PGR a dar a conocer su resolución, pues consideraba que la investigación afectaba su honorabilidad y reputación.

El antecedente de este carpetazo al caso se remonta a finales de enero del 2017, cuando un juez federal ordenó a la PGR determinar la indagatoria abierta contra Del Castillo. Ni la PGR ni Kate del Castillo han emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre la resolución del caso.

No obstante, el padre de Kate del Castillo, Eric del Castillo, afirmó al Reforma que esta resolución "hace revivir nuevamente toda la familia". "Me da mucho gusto que por fin termine este tema. Mi familia y yo siempre estuvimos tranquilos de espíritu y alma porque sabíamos que (Kate) no había hecho nada malo", afirmó al rotativo. La actriz había tenido contactos con el Chapo -detenido el 8 de enero del 2016 y hoy enjuiciado en Estados Unidos- durante meses por mensajes telefónicos y a través de sus abogados.

Estos comenzaron después de que Guzmán la buscara debido al interés que le generó una carta que la actriz publicó en Twitter en 2012 en la que le pedía que traficara con el bien.

