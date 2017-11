Mánager de Jennifer Lopez acusado de abuso sexual Escrito por Redacción Web. 11 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

AFP | El actor Jason Dottley afirmó el viernes que el empresario musical y de televisión Benny Medina, conocido por ser mánager de artistas tan famosas como Jennifer López, intentó violarlo hace nueve años.



La acusación es la última de una serie de casos de abusos sexuales en torno a poderosos hombres de Hollywood, entre ellos el influyente productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y el cómico Louis C.K.Según Dottley, de 36 años, Medina intentó violarlo en diciembre de 2008, cuando él y un amigo fueron invitados a la casa del magnate en Los Ángeles.

Después de que su amigo se fuera a la piscina, dejando a los dos hombres solos, Medina lo empujó a la cama y "metió su lengua dentro de mi boca", declaró Dottley a la revista The Advocate. Él se resistió pero Medina se volvió más agresivo, agregó, mientras le suplicaba que parara."Su antebrazo me aplastaba tanto el cuello que no sabía cuánto tiempo más iba a seguir consciente", aseguró Dottley. El ataque terminó cuando su amigo volvió de la piscina, según el actor.

