Pamela Anderson a favor de una Cataluña independiente Escrito por EFE. 09 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | La actriz y modelo aseguró que una Cataluña independiente de España "no es el fin del mundo" y defendió que puedan celebrar un referéndum para decidir sobre su futuro político. "La pregunta, sin embargo, es si es semejante desastre que Cataluña se convirtiera en independiente. No es una mala idea, si se gestiona de manera apropiada, y no es el fin del mundo".

