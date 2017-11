Las fantasías detrás del mundo de los gamers Escrito por Zulema Emanuel. 09 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

Expertos en videojuegos y juegos de cartas aseguran que en el país no reciben tanto apoyo para desarrollar este tipo de actividades.

Para David Lucio, de Patacoins y gamers, esta no es una nación de eSports (deportes electrónicos).



“Aquí no hay equipos profesionales importantes de videojuegos, puede ser por falta de apoyo, plata o credibilidad”, expresó.



Mientras, Eduardo Cuevas, quien organiza torneos, cuenta que al mes se hacen dos competencias pequeñas, aunque no tienen un lugar específico.



“La idea de los jugadores es mejorar para ir al extranjero. Se puede hacer dinero si eres muy bueno, hay gente que vive de esto en otros países. Desde que estás en el top 16 puedes ser patrocinado y si quedas de primero te puedes llevar de 5 a 35 mil dólares”, dijo el experto.



Entre los favoritos de los jugadores están los juegos: Smash, Mario Kart, Just Dance, Fifa, Karl of Duty, Overwatch, Super Mario Odyssey; y las consolas más buscadas son: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Wii.



El mundo de las cartas

Por su parte Carlos Ho, quien es árbitro internacional en combates de Magic, explica que todas estas atracciones tienen un circuito de justas de alto nivel y se dan solo por invitación.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel

Imprimir Correo electrónico