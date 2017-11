Descubren nueva especie de orangután en la isla de Sumatra Escrito por Redacción Web. 02 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE I Unos 800 ejemplares forman una nueva especie de orangutanes que se suman a las seis ya conocidas de grandes simios.Los expertos que la han encontrado en Sumatra la han bautizado como Tapanuli orangutan (Pongo Tapanuliensis). Aunque acaba de ser descubierta fue clasificada como una de las más amenazadas del mundo, debido a la pérdida de su hábitat y la caza, indica un comunicado de la Universidad de Zúrich sobre un estudio publicado en Current Biology.El autor principal del estudio, Michael Kurtzen, de la universidad suiza, destacó que "no todos los días" se descubre una nueva familia de grandes simios, "por ello el descubrimiento es muy emocionante".Hasta ahora, los científicos había catalogado, aparte de los humanos, seis especies vivas de grandes simios: los orangutanes de Sumatra y Bormeo, el gorila occidental, el gorila oriental, los bonobos y los chimpancés La nueva especie vive en un área de 1.100 kilómetros cuadrados en el ecosistema de Batang Toru, en el norte de la isla indonesia de Sumatra.Los orangutanes fueron redescubiertos en 1997, pero no fue hasta 2013 cuando los investigadores estudiaron las características de un cráneo de esta población que difería del resto de los conocidos hasta entonces.En aquel momento, los biólogos sospecharon que la población de Batang Toru era potencialmente única, pero necesitaban más pruebas. Por ello, el equipo, compuesto también por españoles y australianos, estudiaron el genoma de esos ejemplares y el de otros 36 orangutanes salvajes de más de diez poblaciones de Sumatra y Borneo."Al darnos cuenta de que los orangutanes de Batang Toru eran morfológicamente diferentes del resto de orangutanes, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar", indicó Krützen. Según Krützen, la línea evolutiva más antigua en el género de los Pongo se encuentra en los orangutanes de Baranger Toru, que "parece que son descendientes directos de la primera población de Sumatra en el archipiélago de Sunda".El estudio demuestra que la población de Batang Toru se habría aislado de todas las demás poblaciones de Sumatra durante al menos 10 mil o 20 mil años. Como en el ecosistema de Batang Toru quedan un máximo de 800 orangutanes, según la nueva propuesta de clasificación taxonómica, son, por tanto, la población de grandes simios con más peligro de extinguirse.Los conservacionistas alertan de que, en un territorio afectado por una elevada presión antropogénica y amenazado por la caza, la construcción hidroeléctrica, y la sustitución de los bosques por explotaciones mineras, es urgente estudiar acciones para garantizar la supervivencia de los orangutanes de Tapanuli."Si no se emprenden medidas urgentes para reducir las amenazas actuales y futuras para lo que queda de bosque posiblemente acabaremos siendo testigos del descubrimiento y de la extinción de una gran especie de simios", han concluido los biólogos.

