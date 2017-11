La tercera entrega de Thor llega este fin de semana a los cines de EE.UU. Escrito por Redacción Web. 02 Noviembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE I "Thor: Ragnarok", la tercera entrega de las películas centradas en el personaje Thor de la factoría Marvel se estrena este fin de semana en los cines de Estados Unidos con la intención de convertirse en uno de los mejores estrenos del año.Con Chris Hemsworth de nuevo en la piel de Thor, este largometraje, dirigido por Taika Waititi, incluye en su conocido reparto a Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Tessa Thompson y Anthony Hopkins.Thor, encarcelado en una zona remota del Universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener el llamado "Ragnarok", la destrucción del planeta y el final de su civilización a manos de la despiadada Hela (Blanchett).Los analistas apuntan que "Thor: Ragnarok" podría superar los 100 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos solo en su primer fin de semana en las pantallas.También se estrenará en los cines la comedia gamberra "A Bad Moms Christmas", la secuela de "Bad Moms" que el año pasado ingresó en todo el mundo 184 millones de dólares.Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, las tres mujeres que no estaban dispuestas a ser las madres típicas en la primera cinta, ahora se tendrán que enfrentar a sus propias madres, que en el filme son interpretadas por Susan Sarandon, Christine Baranski y Cheryl Hines. En los estrenos limitados del fin de semana sobresalen las películas "Last Flag Flying" y "Lady Bird".Bryan Cranston, Laurence Fishburne y Steve Carell componen el trío protagonista de "Last Flag Flying", un drama del prestigioso realizador Richard Linklater ("Boyhood", 2014).Tres amigos que lucharon juntos en el Ejército estadounidense se reúnen décadas después para enterrar al hijo de uno de ellos, fallecido en combate.La actriz Greta Gerwig escribe y dirige "Lady Bird", película que protagonizan Saoirse Ronan y Laurie Metcalf. Esta cinta se centra en los problemas de adaptación de una adolescente a su nueva vida en el norte de California.

