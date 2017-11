Última temporada de "House of the cards" en limbo por escándalo Spacey Escrito por Redacción. 31 Octubre 2017 Publicado en Vida y Cultura

AFP | ¿La presidencia de Claire Underwood llegará a la pantalla de Netflix? Es un misterio. El escándalo sexual que involucra a Kevin Spacey llevó a suspender la producción de la última temporada de "House of Cards".

El servicio de TV por streaming y la productora Media Rights Capital informaron este martes en un comunicado que la sexta temporada del aclamado show sería parada "hasta nuevo aviso", cuando Hollywood enfrenta una lluvia de revelaciones de agresión sexual en Hollywood, que comenzó con el productor Harvey Weinstein.

El objetivo de la suspensión es "darnos tiempo de revisar la situación actual y abordar cualquier preocupación de nuestro elenco y equipo de producción", añadió el texto.

El dos veces ganador del Óscar, que interpreta al despiadado presidente Francis Underwood en el show, fue señalado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas. Spacey se disculpó en un mensaje en Twitter y se declaró homosexual.

Netflix había dicho el lunes que la temporada seis, la que ahora está parada, sería la última del programa, pero una fuente cercana a la producción dijo a la AFP que la decisión nada tenía que ver con el escándalo y que se había tomado antes.

Spacey, de 58 años, es también productor ejecutivo de esta serie que protagoniza con Robin Wright y que ha ganado 46 nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Netflix no divulga cifras de audiencia pero la serie -una adaptación de un drama de la BBC- ya tiene su lugar en la historia de la televisión pues representó el primer programa original de la compañía, que hoy tiene otros éxitos como "Stranger Things" y "Orange is the New Black".

La temporada seis, que estaba prevista para 2018, se estaba grabando en Maryland, adonde ejecutivos de Netflix y Media Rights Capital viajaron para reunirse con el elenco y los productores.

Se desconocen los detalles de esa reunión.





En una entrevista publicada el domingo, Rapp, hoy con 46 años pero que en ese tiempo solo con 14 y ya actor de Broadway, contó como Kevin Spacey, entonces de 26 años, se había lanzado sobre él al final de una velada en su departamento en Manhattan.

El joven dijo que logró escapar y refugiarse en el baño.

Rapp contó que el incidente ocurrió en la habitación de Spacey donde estaba mirando la televisión, cuando el actor apareció al final de la noche "como titubeando" y aparentemente ebrio, lo empujó hacia su cama y se tumbó sobre el adolescente.

"Buscaba seducirme", explicó Rapp al portal de noticias Buzzfeed. "No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual".

"Honestamente no me acuerdo de este incidente, que se remontaría a más de 30 años", respondió Spacey el lunes en Twitter. Pero "si me comporté como [Rapp] dice, le debo mis disculpas más sinceras por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad muy inapropiado y estoy afligido por los resentimientos que dice haber mantenido todos estos años".

Conocido especialmente por su papel en "Star Trek: Discovery", Rapp había narrado el incidente en 2001, pero sin revelar la identidad del agresor. Explicó el domingo que el escándalo desatado en torno al productor estadounidense Harvey Weinstein lo animó a ir más lejos.

El productor ha sido acusado por cerca de 60 mujeres de diversas agresiones o acoso y también de varias violaciones. El diario The New York Times publicó este lunes nuevas revelaciones de agresiones sexuales durante la década de los 70.

Spacey, que vive entre Londres, Nueva York y Los Angeles, concluyó su disculpas con una "revelación": "he amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay".

Muchos criticaron que al revelar su homosexualidad trató de desviar la atención del escándalo.

