“Feliz Día de tu Muerte” en taquilla

ML | Para los amantes del cine de terror, sobre todo de ese que mezcla drama, comedia y miedo como lo hacían los clásicos de “Scream” : ‘Happy Dead Day’ es una experiencia que no puedes perderte.

De los productores de 'Déjame salir' y 'La visita', esta cinta cuenta la historia de Tree (Jessica Rothe), una chica popular y no muy amable que muere a manos de un asesino con máscara de bebé el día de su cumpleaños. Sin embargo, luego de perecer a manos de esta misteriosa figura, despierta y vuelve a vivir el mismo día una y otra vez.

Christopher Landon, guionista de casi toda la saga 'Paranormal Activity', dirige este largometraje que se ha posicionado en el número 1 de la taquilla estadounidense y conseguir recaudar aproximadamente 26,5 millones de dólares (teniendo apenas un presupuesto de solo 4,8 millones de dólares).



El slasher es un género que ha decaído bastante. En la década de los 90, ya sea por la novedad o quizás por algo más, películas como 'Scream' o la primera parte de 'Destino final' conseguían entretener a sus espectadores y hacerles disfrutar durante el tiempo que durase. La típica historia de la universitaria nos volverá a cautivar, en esta ocasión porque necesita morir varias veces el mismo día hasta dar con su asesino.

Del director

Christopher Landon es un joven cineasta, que inició su carrera en 1998 como guionista en Another Day in Paradise.

Como director, es responsable de los filmes "Paranormal Activity” (2010, 2011, 1012 y 2014). Scouts vs. Zombies.

