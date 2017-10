Christina Aguilera homenajeará a Whitney Houston en los American Music Awards Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | Christina Aguilera rendirá homenaje a la fallecida Whitney Houston por el 25 aniversario de la película "El guardaespaldas" durante la próxima edición de los American Music Awards, que se celebrará el 19 de noviembre en el Microsoft Theater, de Los Ángeles (California).

Según informó hoy la organización a Efe, la cantante subirá al escenario para interpretar una mezcla de canciones procedentes de la banda sonora de aquel filme, que llegó a las salas estadounidenses el 25 de noviembre de 1992. La actriz Viola Davis será la encargada de presentar esa actuación. "The Bodyguard: Original Soundtrack Album", ganador del Grammy al álbum del año, fue el primer disco que vendió más de un millón de copias en su primera semana. Desde entonces ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y es la banda sonora que ha logrado el mayor número de ventas de la historia.

Además, la cinta marcó el debut de Whitney Houston como actriz, que dejó para el recuerdo el tema "I Will Always Love You". Recientemente se anunció que la artista estadounidense Diana Ross recibirá un premio honorífico durante la gala. El cantante Bruno Mars, con ocho nominaciones, parte como favorito en la 45 edición de los premios American Music Awards, mientras que Luis Fonsi y Daddy Yankee competirán por cuatro premios. Bruno Mars aspira a alzarse, entre otros, con las estatuillas al artista del año, vídeo del año y artista masculino. En el campo de artista del año tendrá como rivales a The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran.

The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd consiguieron cinco candidaturas cada uno. La categoría de artista latino favorito pondrá en liza a Daddy Yankee, Luis Fonsi y Shakira. Fonsi y Daddy Yankee, gracias a su célebre "Despacito", optan a cuatro galardones: colaboración del año, vídeo del año, canción favorita de pop/rock y artista latino favorito.

Los nominados a los American Music Awards se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en "streaming" medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound. Los ganadores, en cambio, son elegidos por los seguidores.

