Autor de tiroteo en iglesia baptista de Texas, está muerto según la polícía Escrito por Redacción. 05 Noviembre 2017 Publicado en Último Minuto

EFE | El autor del tiroteo que hoy causó "múltiples víctimas" en una iglesia baptista de Sutherland Springs, en Texas (EE.UU.), está muerto, señaló hoy la Policía de esa localidad citada por el canal KSAT12. El canal no específico las causas de las muerte del autor del tiroteo ni dio cifras exactas de víctimas en el templo First Baptist Church. Un detective de la policía que habló con Fox News indicó que ya no hay una "amenaza activa" en el templo.

