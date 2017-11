El Metro de Panamá tendrá horario especial en fiestas patrias Escrito por Redacción Web. 01 Noviembre 2017 Publicado en Último Minuto

El Metro de Panamá informó que, por motivo de la celebración de los días patrios tendrá un horario especial para brindar el servicio a los usuarios.

En ese sentido, indicó que, a pesar que el viernes 3 noviembre es feriado, el servicio estará disponible desde las 5:00 a.m. hasta 10:00 p.m. con la finalidad de facilitar la movilización de los usuarios a los desfiles.



Mientras, los días sábado 4 y domingo 5 de noviembre el servicio se brindará en el horario regular de operación de fin de semana. (ver cuadro).



No obstante, el lunes 6 de noviembre, por ser feriado (día puente) el Metro estará brindando el servicio de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.



Para el viernes 10 de noviembre y martes 28 de noviembre, por tratarse de días feriados, el horario de operación del Metro será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.



Por otra parte, Metro de Panamá hizo énfasis en que las estaciones- 5 de Mayo, Lotería y Santo Tomás- son las más cercanas a la ruta de los desfiles patrios en la Cinta Costera.



Durante los días de desfiles se permitirá el acceso de instrumentos musicales, más no el uso de estos dentro de las estaciones. Lo mismo aplica para el caso de los sables, siempre y cuando se trasladen en la envoltura correspondiente. No se permitirá el acceso de coolers a las estaciones.

Más en : http://www.elmetrodepanama.com/horario-de-operacion-del-metro-de-panama-por-fiestas-patrias/

