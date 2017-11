Tejemeneje de 9 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 09 Noviembre 2017 Publicado en Tejemeneje

No coman cuentos. Tejemeje se enteró que el diputado oficialista Adolfo “Beby” Valderrama ya está decidido en un 95.9%, para correr en las primarias del Partido Panameñista para el ser el candidato a alcalde por la capital en el año 2019.Valderrama sería el reemplazo de José Isabel Blandón quien va con todo para la primaria presiidencial del panameñismo.Emilio Sempris fue la sorpresa del año. Fue ratificado como ministro de Ambiente a pesar de los serruchos, yakama y machetes que tuvo alrededor desde que renunció Mirei Endara. Sempris, lo primero que hizo fue remover el árbol y se rodeó de personal de confianza, Su reto son los estudios de impacto ambiental y las tierras protegidas.El presidente de la República Juan Carlos Varela ya confirmó que habrá sesiones extraordinarias en diciembre, para nombrar a tres nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario fue más allá y dijo que usará su facultad constitucional para designarlos. Si es así, ¿Para que el Colegio de Abogados está pidiendo hojas de vida?Aquí, un grupo alabó a la señora que se lanzó a la cancha minutos antes que derrotaramos a Costa Rica para clasificar al Mundial de Rusia-2018 y hasta le dieron premios y boletos para ir a Moscú. Sin embargo, la FIFA sancionó con una multa a la FEPAFUT y advirtió que la próxima vez será peor. Inclusive invalidando los resultados.Por ahí anda rodando un cuento sobre un restaurante de comida peruana donde su gerente general le prohibió a sus trabajadores de origen Guna, hablar en su idioma materno. Los panameños gunas están preocupados por sus trabajos y parece que ya uno fue despedido por lo que alguien consideró con una ofensa capital.El expresidente Martín Torrijos ha cumplido, por ahora, lo que ha dicho en público y en privado: no aspira a ser uno de los que quiere ser candidato presidencial por el PRD, aunque se rumora que tiene su preferido para la primaria opositora del otro año.Torrijos está dedicado a eventos y compromisos de carácter internacional, en varios países.A propósito de la audiencia de homologación que se realizará hoy, para validar los acuerdos con Odebrecht, el diario español El País dijo que los brasileños confesaron haber pagado, solo a través de Andorra, la suma de $200 millones a 145 políticos, funcionarios y empresarios de Latinoamérica en los últimos 10 años. ¿Saldrán nombres?Ana Elena Porras, quien tiene en su sangre la herencia del expresidente Belisario Porras, está tratando de lograr las firmas para ser candidata presidencial independiente, que no es lo mismo que ser de libre postulación. Por ahora, está subiendo el tono de sus declaraciones sobre la política doméstica y la lucha contra la corrupción.El jubilado Roberto Olmedo Moreno es conocido como “El defensor del adulto mayor”. Morelos tiene una década luchando por la mejora de los servicios de salud de la Caja del Seguro Social (CSS), el abastecimiento total de los medicamentos y por un trato humanitario para todos los pacientes asegurados.El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y empresario Arturo Alvarado se agarró en un “tete a tete” con el Movimiento de Independientes (MOVIN) en términos de alto y grueso calibre. Alvarado cuestionó el abucheo a la diputada Zulay Rodríguez, dijo que Movin no representa a nadie y ellos le respondieron.Por los lados de la fiscalías se rumora y se comenta que Odebrecht cambió, a última hora, a uno de sus abogados claves. Al que sacaron fue embajador en Brasil y estuvo negociando los acuerdos de delación con la Procuraduría. Entre los juristas, que son bien bochinchosos, aseguran que el afortunado tiene buenos contactos en la justicia.La diputada Katleen Levy denunció ayer que la están extorsionando con una foto que se tomó con un amigo, Anwar Waked. En la foto original aparecen uno al lado del otro y en la manipulada el tiene su brazo sobre el hombro de ella. Lo que no precisó la diputada Levy es quién o quiénes la están extorsionado y si ya fue a las autoridades.

