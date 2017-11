Tejemeneje de 8 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 08 Noviembre 2017 Publicado en Tejemeneje

Juan Felipe de La Iglesia dijo que preparan un anteproyecto de ley para el IDAAN, Será como el sexto intento desde 1994, cuando se proponía su privatización. Julia Guardia estuvo tres años y no pudo y a de La Iglesia le queda como un año, porque el resto de los meses serán para la política partidista y la lucha por la presidencia del país, en el 2019.La diputada Ana Matilde Gómez adelanta las consultas encomendadas a una subcomisión legislativa para examinar la Ley 463 sobre la protección de datos. De aprobarse, se pondrían controles a los datos personales que manejan instituciones públicas y privadas, entidades financieras y bancos, sobre las personas y sus familias.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su gira por Asia que el control de armas en su país no hubiera evitado la masacre en Texas porque se trató de una persona con problemas personales y mentales. Las opiniones divididas. Sin embargo, en Centroamérica, Panamá y México hay control y los crímenes van en aumento.El ministro de Salud, Miguel Mayo, se apareció ayer a primera hora, en el Policentro de Juan Díaz y descubrió que un otorrino, un ginecólogo, un odontólogo y personal administrativo habían llegado bien, pero bien tarde. De una vez ordenó las sanciones respectivas. Ojalá que la Comenenal y la Amoacss apoyen la medida y no anuncien una huelga nacional.El comisionado Ismael Herrera, jefe de la policía de tránsito tiene que ser cortés cuando la prensa le hace preguntas. Recuerde que usted es un supeditado al poder civil y no un superior. Ayer se mostró grosero y patán con una periodista de radio y como no le gustó la pregunta se salió con una patada de mula. Ojalá recapacite sobre lo que hizo.Si por una glosa informativa, de un parrafo, Rubén Blades, escribió un artículo con más de diez párrafos para decir que Metro Libre es un panfleto y un periodicucho y paga a Facebook para que promueva su escrito, ¿imagínense si fuera presidente del país? Ya nos hubiera cerrado, impuesto una multa y metido en la cárcel a los periodistas.Gente sensata le ha dicho al expresidente del Tribunal Electoral, exministro, excandidato a vicepresidente y abogado, Gerardo Solís que no fue elegante cuando evitó que el presidente Juan Carlos Varela le diera un reconocimiento en Colón. Sonó altisonante y muy grosero, pero Solís no ha querido escuchar ninguno de los sabios consejos.El enterrador (léase Defensor del Pueblo) no perdió el tiempo para meterse en la delegación presidencial que caminó desde Catedral al Cementerio Amador, el día de los difuntos, como si fuera miembro del Consejo de Gabinete o del gobierno central. Para lo demás, donde se necesita una voz firme e independiente, el susodicho no se entera.Si las licitaciones de medicamentos en la Caja del Seguro Social traen problemas y atrasos que afectan a los pacientes, ¿por qué la junta directiva no actúa con valencía y decisión y ordena que los medicamentos los adquiera la propia entidad, de forma directa? Los enfermos no resisten tanta demora y burocracia.La moda de muchos taxis amarillos, durante los fines de semana y feriados es duplicar las tarifas. El 3, 4 y 5 de noviembre la tarifa de ellos era doble, alegando que era feriado. Después se preguntan por qué no tienen respaldo ciudadano. Así no ganan respaldo contra las plataformas tecnológicas como Uber, que se lograron su espacio.Este jueves, desde las diez de la mañana, se realizará el acto de homologación de los acuerdos de delación en los caso de corrupción de Odebrecth negociados con el poder judicial de Brasil. Lo primero es que tengan asientos para todos los periodistas y medios, así como internet de alta velocidad para que la excusa no sea la señal.La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell de Alvarado fue invitada por el Vaticano a un evento mundial con Procuradores y el tema principal es la lucha judicial contra la corrupción. Es una distinción para esta entidad que se encuentra hoy bajo presión por los llamados casos de alto perfil y la investigación sobre el caso Odebrecht.

