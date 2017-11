Tejemeneje de 7 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 07 Noviembre 2017 Publicado en Tejemeneje

Por primera vez, se elevó la bandera panameña y se cantó el himno nacional de Panamá en Beijing y Shangái por las fiestas patrias. Los estudiantes panameños que están becados en China se reunieron para hacer lo propio. El terruño se extraña en todo momento y es ahí donde salen los mejores sentimientos patrióticos.La FENASEP se partió. Tras la polémica elección de su nuevo Secretario General, una de las facciones decidió crear la Coordinadora Sindical del Sector Público (COSSIP). La COSSIP está vinculada a varias centrales obreras y se ha decidido disputarle el control de las asociaciones de empleados públicos a la actual dirigencia de la FENASEP.La plataforma Uber está molesta con las nuevas reglas anunciadas por el gobierno porque violando las leyes de trabajo de Panamá tiene a venezolanos, colombianos e inclusive de otras nacionalidades (entre ellos europeos) manejando vehículos. La pregunta de los mil pesos es cómo consiguen una licencia para conducir un transporte tipo taxi.El viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez, tiene que perder la mudez. Los reclamos de las comunidades y dirigencias indígenas sobre la invasión de tierras comarcales y su titulación, aumenta una tensión innecesaria. Panamá enfrenta varias demandas y condenas por estos casos, decididos por la CIDH.Por los lados del Palacio de Las Garzas dicen que lo más seguro, es que a todos los funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular en las elecciones de 2019, tengan que dejar los puestos que ocupan, entre mayo de 2018. Por lo menos un tercio de los altos cargos se irán a buscar postulaciones en las primarias del panameñismo y del PP.Es la segunda vez, este año, que se suspende una licitación convocada en el Ministerio de Seguridad Pública, relacionada con organismos de la Fuerza Pública. El Ministro de Seguridad y comisionado Alexis Bethancour suspendió el acto, pero falta una investigación oficial para determinar quién o quiénes quieren meter autogoles de mediacancha.Rafael Pino Pinto, el actual gobernador de Panamá tiene que ir más allá de sacar las balotas de la Lotería Nacional. En la playa de Santa Clara están cobrando a diestra y siniestra para entrar o usar las playas públicas. Inclusive, los negocios privados han colocado retenes ilegales e impiden bajo coerción que se ingrese comida. ¿Cuándo actúa?En inaceptable y una falta en el cumplimiento de sus deberes que el gobernador Rafael Pino Pinto no se de cuenta que impedir el acceso libre a las playas, imponer cuotas para entrar a ellas, cobrar por un estacionamiento , sin permiso ni regulación e impedir el ingreso de comidas caseras para las familias que van a las playas viola la ley.La diputada Katleen Ley no deja de sorprender a propios y a extraños. Cuando todos los panameños se dedicaban a celebrar con patriotismo las fiestas patrias, ella se apareció con botellas de agua y parafernalia para la fecha con su cara y su nombre, en una clara y evidente propaganda política. La criticaron y tampoco le importó y mandó a los periodistas a estudiar.La diputada del PRD, Zulay Rodríguez Lu, confirmó lo que se sospechaba, pero no era oficial. Irá a las primarias presidenciales del PRD, donde el abanico es amplio. Según las encuestas que realizan en el PRD, la organización de Laurentino Cortizo se ha ido consolidando. Entre enero y marzo pueden surgir otros competidores en el PRD.Están circulando videos y memes contra y sobre el diputado panameñista, de la provincia de Chiriquí, Florentino “Tino” Ábrego. Como se hacen acusaciones muy serias, no es recomendable que guarde silencio. Lo que se sabe es que dice que no tiene ninguna deuda y que podría demandar por divulgarse un audio ilegal y editado.Los hospitales del ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social (CSS) en David, Chiriquí están en crisis por un gran numero de casos “sociales” que copan los cuartos de urgencia. Son pacientes de origen humilde. Miguel Mayo y Alfredo Martiz deben liderar la construcción de un albergue, para que las familias no duerman en los hospitales.

Imprimir Correo electrónico