Tejemeneje de 31 de octubre de 2017

Ponte teso Emilio

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, tendrá el respaldo de importantes sectores nacionales si pone los puntos sobre al íes al desespero del diputado de CD, Nelson Jackson que quiere le cercenen un pedazo protegido al distrito de Donoso. Con tantos y tantos problemas por resolver en Colón, esa no parecer ser la prioridad.

Panamá no es atractivo

En los foros venezolanos, principalmente de jóvenes que quieren salir de su país, no recomiendan venir a Panamá porque dicen que la visa es cara y el proceso de regularización también. Los chamos están sugiriendo que se vayan a Colombia y a Perú donde aseguran que tienen más posibilidades de engancharse y conseguir un trabajo.



Cuándo no se quiere perder

Todo el país habla de lo prístino que fue el proceso interno para elegir al nuevo rector de la Universidad Tecnológica (UTP). Sin embargo, uno de los perdedores no acepta la derrota ni el resultado y ahora está hablando de compra de votos. Si tiene pruebas que las presente y si no las tienes, mejor que se esconda porque así no se gana nada.



Recibe respaldo de los fiscales de la región

La Procuradora General, Kenia Porcell de Alvarado recibió ayer el respaldo de los fiscales de América Latina y Europa que se reunieron aquí para analizar el caso Odebrecht y las denuncias confirmadas de pagos de coimas y sobornos. Advirtieron que en todos los países las investigaciones son complejas, peligrosas y también peludas.



Director Pinzón, sancione

El comunicador y productor de videos, Mauricio Valenzuela tomaba imágenes en Costa del Este cuando un seguridad se le acercó e intentó tapar la cámara e impedir que, desde la calle, hiciera su trabajo. Luego llegó un oficial de la Policía y amenazó con arrestarlo porque Costa del Este es un “lugar privilegiado”. ¿Un nuevo país? ¿Tongo ñampeao?



Caso de suma gravedad

El ministro de Salud, Miguel Mayo, tiene que tomar la batuta para dar más educación a los panameños que acuden a médicos chimbos, a los brujos y charlatanes, la gran mayoría son de suramérica. Ayer fue detenida una mujer de 62 años (venezolana) que alegó ser neurosicóloga, atendía y recetaba sin tener registros ni estar legal.



Yo no fui y ya no sé

La que se desapareció y no se sabe nada de ella ni de lo que hace es la cacica Silvia Carrera. En la Comarca ya están perfilándose figuras para ocupar el cargo que dejará la dirigente Gnäbe Buglé. El apoyo a Carrera se diluyó en los últimos dos años por pugnas políticas, rivalidades de varios clanes y enfrentamientos fuertes entre grupos rivales.



MOVIN aumenta la vara

MOVIN, una de las organizaciones que convoca a la protesta de hoy en la tarde, lanzó ayer una proclama y pidió a los magistrados, jueces y también a los fiscales, asegurarse de investigar todos los casos de corrupción y llevarlos a juicio. Pidió una fiscalía y un juzgado especial y anunció una vigilia para el 9 de noviembre en la Corte Suprema.



Habló bien, pero, pero, pero, pero, pero, pero

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancour presentó un informe muy bien elaborado, ante los diputados que lo citaron ayer. Sin embargo, evitó entrar en el meollo del asunto, con los crímenes violentos en los barrios residenciales en la ciudad capital, Chiriquí y Colón. Fue exageradamente positivo y no dejó satisfechos a todos los diputados presentes.



Un año después

La periodista Xenia De León, de TVN-2, impugnó y demandó la convocatoria a elecciones del Colegio Nacional de Periodistas y puso en el limbo a la principal organización de los periodistas panameños. Hace un año debió renovarse la junta directiva que ahora no puede entregar el cargo porque el asunto está en manos de la Corte.



Quiere ser alcalde por San Miguelito

El abogado Calixto Silgado no se rinde. Tiene varios años gastando suela en San Miguelito, donde aspira a ser candidato a alcalde por el PRD. Este será otro intento del veterano exdirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) por alcanzar un cargo de elección popular. El PRD perdió la alcaldía de San Miguelito hace diez años.



Use al corregidor y a la policía

Para acabar con la sinvergüenzura y la violación a la ley en Betania, San Francisco, Juan Díaz, Parque Lefrevre y Bella Vista, con los alquileres insalubres e ilegales, el director de la Autoridad de Turismo debe enviar a los funcionarios con el corregidor, la policía y el ministerio de Salud. Si no se respeta la ley se impondrá la anarquía.

