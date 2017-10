Tejemeneje de 30 de octubre de 2017 Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Tejemeneje

La opinion de la vicepresidenta

La vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado también opinó sobre el caso Odebrecht y la justicia.

En su cuenta Twitter, @isabelStMalo dijo: “caso complejo, ciudadanos confesos, @PGN_PANAMA haciendo su trabajo. Qué más necesita justicia panameña para actuar? ISMA”. Otros también reaccionaron.

La sala de geriatría de la CSS

El Dr. Alfredo Martiz tiene que ponerle el ojo y muy en serio a lo que pasa en la sala de geriatría de la Caja del Seguro Social (CSS) en el complejo metropolitano (cuarto piso). Nuestros viejitos tienen que ser tratados con prioridad y eso no está ocurriendo. Igualmente, hay que ver qué está pasando con los pacientes que padecen diabetes.



Las tierras indígenas

En las últimas semanas están apareciendo denuncias sobre la titulación de parcelas de terrenos en tierras indígenas, protegidas por las leyes de propiedad colectiva en las comarcas. Panamá enfrenta varias demandas internacionales y fallos que representan y van a representar mucho dinero y posibles juicios de carácter penal.



¿Son goles o autogoles?

El ministro encargado de gobierno, Carlos Eduardo Rubio, reaccionó a las fotos de un grupo de detenidos en El Renacer, posando para una foto.

El tema de los celulares y toda clase de cosas en los penales es un problema de los penales. Se gastaron millones en bloqueadores de señales y la inversión fue un fracaso.



Una opinión distinta

La disputa entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial dividió las opiniones entre la sociedad civil, los abogados y los gremios del sector. La mayoría de la reacciones y opiniones son de carácter político y muy pocas son jurídicas. Hay que leer lo que dice el Colegio Nacional de Abogados en su último pronunciamiento. Es pausado y muy preciso.



Descartó la candidatura

Los más cercanos al cantautor Rubén Blades dicen que el afamado artista panameño habría descartado la aventura política por la presidencia de la república por los compromisos internacionales y el poco tiempo que le queda. Si va por la libre ya está tarde. A menos que un partido pequeño lo postule a mediados del otro año.



Zuleyka no quedó bien parada

La fiscal Zuleyka Moore no quedó bien parada con las afirmaciones que hicieron varios abogados, en el Debate Abierto dominical que conduce el periodista Álvaro Alvarado en RPC-Canal 4. Rosendo Rivera, Jaime Abad, Dionisio Rodríguez, Francisco Carreira y Ebrahim Asvat fueron docentes y precisos con sus afirmaciones.



Una denuncia muy seria

Cambio Democrático (CD) emitió un comunicado donde asegura que se quieren suspender las elecciones generales de 2019. Algo tan serio debe ser apoyado en evidencias y pruebas. Los partidos políticos no pueden estar promoviendo o haciendo circular historias que no tienen ni pie ni cabeza porque eso no ayuda en nada a la democracia.



En bajo perfil, por ahora

Uno de los ministros más activos del gobierno es el exdiputado Alcibiades Vásquez Velásquez. Sin embargo, tiene tan bajo perfil que ya no se sabe si sigue en el gabinete. Su dilema político es que quiere correr para diputado contra Katleen Levy y parece que no se lo aprueban y le recomiendan que piense en San Miguelito o en Los Santos.



Dicen que sí, pero que...

El ministro de la Vivienda, Mario Etchelecu, está haciendo un buen trabajo. Eso no se puede negar, pero al nombrarlo abanderado en los desfiles del 28 de noviembre en Boquete, le están dando un tinte político a la celebración. Así andan alcaldes de otros partidos políicos, designando abanderados con aspiraciones electorales para el 2019



Trato poco decente y humano

En el Santo Tomás hay dos médicos que son muy particulares. Uno manda a los pacientes a comprar en un proveedor privado, medicamentos y accesorios, donde no dan facturas y que son una condición para la cirugía. El otro es patán con los pacientes. A uno le dijo: “estás podrido, eres un muerto viviente”. Eso está ocurriendo.



El mensaje de Beby Valderrama

El diputado panameñista, Adolfo Valderrama (Beby) posteó el fin de semana lo siguiente: “Que bueno que @MarioEtchelecu y el HR Sánchez se encuentren conversando con la comunidad. Lo malo es que no invitan para aportar”. ¿Por qué será el llamado de atención al potencial candidato presidencial?

