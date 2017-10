Durante el Mes de la Patria proteja su tu hogar Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Tecnología

Como revela cada año el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), la época de mayor incidencia delictiva en el país se encuentra entre los meses de noviembre a marzo, justo con el inicio de las Fiestas Patrias.



Durante el Mes de la Patria muchas viviendas quedan solitarias, pues muchas personas viajan, y esto hace que aumenten los hurtos en las viviendas, entre otro tipo de delitos. Sin embargo, el avance de la tecnología de internet de las cosas aplicada a la seguridad del hogar, ha dado lugar a formas aún más sofisticadas de proteger el hogar cuando no estamos en casa.



Por ejemplo, Ring, un sistema de vigilancia compuesto por un video timbre – equipado con una cámara y un micrófono – y cámaras especiales para exteriores, que en conjunto realizan una transmisión en tiempo real, visible de forma remota a través de un smartphone.

El sistema inteligente de Ring permite: observar en la pantalla del dispositivo móvil cuando alguien toca a la puerta, interactuar con los visitantes a través de una aplicación, sin necesidad de abrir la puerta o siquiera estar presentes y, gracias al sensor de movimiento, recibir alertas al celular, cuando alguien está cerca de su propiedad.



10 tips de seguridad para proteger tu hogar



1. Estar en comunicación con vecinos y familiares

2. Dejar las puertas y ventanas cerradas

3. Desarrollar un plan de prevención y alerta

4. Tener un sistema de seguridad instalado

5. No compartir planes en las redes sociales

6. No dejar las llaves escondidas en alguna parte de la casa

7. Tener una buena iluminación en la puerta de tu casa

8. Evitar tener árboles donde los ladrones puedan ocultarse con facilidad

9. Evitar que sea muy obvio que no estás en casa

10. Convertir tu hogar en una casa inteligente



La solución, el Video-Timbre de Ring, que se encuentra disponible Panamá.

Más en : https://ring.com/

Imprimir Correo electrónico