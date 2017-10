Los conciliábulos Escrito por James Aparicio. 31 Octubre 2017 Publicado en Punto de Vista

En la lucha frontal contra la tenebrosa cleptocracia y la terrible corrupción, se trata de una vieja batalla entre el bien y el mal donde no hay fin, pero tampoco hay descanso.

La obligación del Estado, a través del Ministerio Público y el Órgano Judicial es establecer las responsabilidades penales que correspondan a todos los delincuentes.

No me cabe duda que enfrentamos un ardid bien estructurado, un plan de escape elaborado por los pillos, para evadir a la justicia.

