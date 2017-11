Putin asegura a Trump que 'no se entrometió' en las elecciones de EEUU

Danang (Vietnam) (AFP) -

Vladimir Putin reafirmó a Donald Trump que 'no se había entrometido' en las elecciones que le llevaron al poder, una acusaciones que el presidente ruso tildó de 'fantasías' y que se han convertido en una fuente de tensión entre ambas potencias.

'Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones', dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói este sábado. 'Realmente creo que, si me dice esto, es que lo dice de verdad', añadió el mandatario de EEUU.

Por su parte, Putin replicó denunciando 'fantasías'. 'Todo lo que está vinculado al supuesto caso de injerencia rusa en EEUU es la prueba de la lucha política interna en ese país', dijo en Danang, asegurando que se trata de 'fantasías'. 'No sé nada, decididamente nada', insistió.

La relación de Trump con Rusia ha sido polémica desde su llegada al poder, y varios de sus más próximos colaboradores están siendo investigados por su presunta colaboración con el Kremlin.

Los dos presidentes se vieron en Danang, donde se celebraba el viernes y este sábado la cumbre del foro económico APEC. A las tensiones se añaden además las revelaciones de que Rusia podría haber llenado las redes sociales Facebook y Twitter con noticias falsas para crear confusión en EEUU.

En Danang, una ciudad costera del centro de Vietnam, Trump y Putin tuvieron tres encuentros breves en los que se dieron la mano e intercambiaron palabras amables.

La investigación en curso en EEUU ha envenenado las relaciones con Rusia, una cuestión que sigue en portada de todos los periódicos y complica su presidencia.

Su exdirector de campaña Paul Manafort y un colaborador están en arresto domiciliario en el marco de una macroinvestigación que dirige un fiscal especial, Robert Mueller, sobre las presuntas injerencias rusas.

A pesar de todo ello ambos líderes volvieron a demostrar su buena sintonía personal. Trump aseguró que hubo 'buen feeling' entre ambos y Putin destacó la 'buena educación' del multimillonario.

- 'Abusos' comerciales -

En lo económico, la cumbre del foro APEC, que reúne a 21 economías del mundo representando cerca del 60% de la riqueza mundial, estuvo marcada por el enfrentamiento entre las visiones antagonistas del comercio mundial de Trump y Xi Jinping.

'No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos y no los toleraremos', advirtió el presidente de Estados Unidos, la primera economía mundial, en un discurso muy crítico contra la OMC y en el que abogó por acuerdos bilaterales en vez de 'grandes acuerdos que nos atan de manos'.

Frente a él, Xi Jinping aseguró en cambio que la globalización es 'una tendencia histórica irreversible' aunque pidió que sea 'más abierta' y beneficiosa para todo el mundo.

Este sábado, en el último día de una de las citas económicas y diplomáticas más importantes del año, con la presencia de decenas de líderes políticos y más de 2.000 directivos empresariales, también se pusieron las bases para un ambicioso tratado comercial, ahora llamado Acuerdo Transpacífico Exhaustivo y Progresista (CPTPP).

Se trata del que hasta ahora se conocía como TPP, en el que, tras la retirada de Estados Unidos, quedan diez países (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Vietnam.

Para los tres miembros latinoamericanos de APEC (México, Chile y Perú), este avance es una buena noticia para sus economías, sobre todo para México que intenta diversificar su comercio y depender menos de su vecino del norte.