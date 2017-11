Varela tilda de “situación innecesaria” el conflicto arancelario con Colombia Escrito por EFE. 10 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tildó hoy de "situación innecesaria" una larga controversia arancelaria con Colombia, que este mes prorrogó unas tasas que aplica a vestido y calzado reexportado por el país centroamericano en el marco de un litigio que llegó a la OMC. "Ha sido un tema que ha creado una situación innecesaria entre los dos gobiernos y que no nos ha permitido trabajar al 100 %", dijo Varela este viernes en el marco de un acto oficial por el 196 aniversario del Grito de Independencia dado en La Villa de Los Santos, centro del país.El presidente panameño valoró que la controversia comercial no ha impactado en la cooperación con Colombia en aspectos como la seguridad, pues ambos gobiernos "seguimos trabajando muy unidos en contra del crimen organizado"."Tenemos una excelente relación con el presidente (Juan Manuel) Santos y con su gobierno", afirmó el gobernante panameño, que sin embargo opinó que "ha sido un error" de su colega colombiano "haber dejado que en su momento las autoridades de Comercio de Colombia no hayan respetado el fallo de la OMC" que favoreció a Panamá.Panamá y Colombia mantiene una larga disputa en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por unos aranceles aplicados por las autoridades colombianas a las reexportaciones de textiles y calzados de la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del hemisferio ubicada en el Caribe panameño.La controversia comenzó en 2012 y ha vivido varias etapas, incluido un fallo de la OMC a favor de Panamá que obligó a Colombia a suspender en noviembre de 2016 el arancel mixto.La cartera colombiana de Comercio aseguró en noviembre del año pasado que dejó de aplicar el arancel mixto.Panamá explicó entonces que en lugar del arancel mixto Colombia comenzó a aplicar dos decretos que endurecieron los controles aduaneros y que dificultan de igual manera las importaciones de calzados y textiles procedentes de la ZLC.El pasado 2 de noviembre entró en vigor un decreto firmado por los ministros colombianos de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, que extendió por 2 años más las medidas adoptadas en noviembre de 2016.Esas medidas consisten en un arancel de 40 % a las importaciones de prendas de vestir cuando el precio declarado sea inferior o igual a 10 dólares por kilo, y de 35 % para calzados con precios que oscilen entre 6 y 10 dólares por par, de acuerdo a la información oficial colombiana.

