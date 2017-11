El grito de Independencia se celebrará con fervor Escrito por Karoline Santana. 09 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

Mañana, conmemoramos s 196 años de Grito de Independencia de Panamá de España, con el que dejamos de ser colonia, gracias a las luchas de aguerridos istmeños.

La Villa de Los Santos

El alcalde de la La Villa de Los Santos Max Amaya explicó que la celebración comenzará con la izada de la bandera de parte del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, a las 7:00 a.m., en el Parque Rufina Alfaro.



Desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche se desarrollarán los desfiles cívicos, que contarán con la participación de 72 delegaciones.



En esta ocasión el abanderado cívico nacional será el equipo de béisbol Sub 12 y las dos abanderadas distritales son: Liz Marie Osorio, quien obtuvo el primer lugar en UDELAS en Centroamérica y Manuela Villarreal Mendoza, Miss World Turismo 2017.



Milagros Pilar Otero Quijada (Capira), Guadalupe Nazareth Villarreal Srta 10 de noviembre 2017 La Villa.



Juan Díaz

A las 7:00 a.m., habrá misa típica en la Iglesia Virgen del Carmen en Juan Díaz. El acto protocolar será en el Estadio Rommel Fernández, luego se dará del desfile típico, en el cual el abanderado será el diputado Luis Eduardo Quirós.

San Miguelito le rinde honor a la Patria con desfile

La Asociación Cívica de Santeños iniciará a las 9:00 a.m., los actos protocolares en la casa sede con la entrega de la medalla Rufina Alfaro al Licenciado Osvaldo Ayala; el orador de fondo será Lísimaco López. El abanderado del desfile de carretas que empieza a las 10:00 a.m., será el alcalde del distrito, Gerald Cumberbatch.

