Ministro pide no “contaminar” el debate del uso de cannabis Escrito por EFE. 08 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

EFE | El ministro de Salud, Miguel Mayo, pidió a ciertos sectores de la sociedad que no confundan el consumo medicinal de la marihuana con el recreativo y que no contaminen el debate sobre su posible legalización. "Un periódico sacó un titular que decía 'Panamá propone ley para aprobar la marihuana', no es tal, lo que se va a debatir en el próximo periodo de la Asamblea Nacional de diputados es el uso medicinal del cannabis", reclamó Mayo.Un diputado oficialista presentó la semana pasada una iniciativa legislativa que busca legalizar el consumo de marihuana líquida con fines medicinales y que previsiblemente será prohijado por el Parlamento después de Navidades.El titular de Salud, que es médico de profesión, indicó en una cadena local de televisión que los medicamentos fabricados a base de cannabis tienen cantidades "mínimas" de esta sustancia y no producen las mismas reacciones que la marihuana inhalada."Los efectos del cannibis medicinal no tienen nada que ver con los efectos que produce el uso recreacional (de la marihuana), así que no hay de que preocuparse", insistió el ministro de Salud.

