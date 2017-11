Albergar a peregrinos es cuestión de disposición Escrito por Lineth Rodríguez. 08 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

Entre 700 mil y un millón de personas podrían visitarnos en el 2019 para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que escogió a Panamá como sede.



La iglesia católica invita cada vez que puede a que más panameños se unan para albergar a estas personas, muchas de las cuales vienen preparadas para dormir en la calle, mientras, otras esperan que un hermano les ofrezca hospedaje.



Conversamos con Miguel Cataño, Coordinador de alojamiento, quien despeja varias duras, entre ellas, descarta el rumor que la iglesia visite las casas para ver el estado o qué tienen.



Formalidad

Tanto en las parroquias más cercanas como en la página oficial de la arquidiócesis (arquidiocesisdepanama.org/alojaunperegrino), obtendrá los requisitos necesarios para albergar.



Destacó que hay personas que no se inscriben hasta 45 días antes de que empiece el evento religioso, primero porque no están seguras de tener el dinero para viajar, y que también hay individuos que se registran y otros que no.



Cataño comenta que tampoco han revelado cuál será el costo de la JMJ, y que hay muchos países que no tienen para pagar, por ello existe el Fondo de Solidaridad, que ayuda a quienes no les alcanza para inscribirse. Esto después de una evaluación que realizan y clasificación según su región.



Este importe varía según el estado al que pertenezcan, y que los paquetes del peregrino son diferentes. Hay quienes optan por comida, alojamiento y transporte, otros kit del peregrino, seguro médico y alimentación, cada uno decide qué le conviene.

Lineth Rodríguez

