Emprendedoras panameñas buscan conquistar el mercado extranjero Escrito por Thaylin Jiménez. 07 Noviembre 2017

Tres mujeres panameñas decidieron implementar sus conocimientos y creatividad, dejar sus empleos y formar sus propios negocios, coincidiendo en la confección de piezas con material reutilizable.



Diseños sostenibles

Tal es el caso de Stephanie Braddick, quien desea expandir su producción de moda lenta (slow fashion) al exterior. Braddick señaló que “anteriormente trabajaba como analista de crédito, luego ama de casa, en donde surgió la idea de mezclar el tema ambiental con lo que es diseño de moda, así nace Stitch Bees, una marca de emprendimiento dedicada a confeccionar vestimentas con un mínimo de desperdicio”.



“La línea de ropa es para niños confeccionada de algodón orgánico y fibras biodegradable. Además delantales de telas recicladas como jeans que no se utilizan, entre otros”, detalló Braddick. Las piezas se pueden adquirir en @stitchbees o comunicándose a través de @ladisruptiva.



Braddick agregó que en marzo próximo tiene planificado un lanzamiento de la marca en Filadelfia. Para ello está realizando trámites con la embajada de Panamá en Estados Unidos para patrocinios.



Reutilización

Según la emprendedora Juana González, al querer que su hija luciera accesorios a la moda la impulsó a desarrollar su creatividad. “Inicié con la inversión de 20 dólares para hacerle accesorios a mi hija, puesto que no tenía para comprar lo que había en el mercado”, manifestó González. “Poco a poco fui incursionando en ferias de artesanías para dar a conocer los collares de trapillo (hechos con tiras de telas), y otros elaborados con materiales reciclados. La aceptación fue buena. En la actualidad vendo mis creaciones en precios desde 28 dólares hasta los 200”, relató.



“Estamos preparándonos para exportar pronto, motivados porque los accesorios tienen calidad de excelencia, según evaluaciones”, dijo.



Para quienes deseen adquirir o ver los productos pueden hacerlo en las redes nena_s_boutique/infore3_moda_verde o llamando al 62669160.



No se bota, se modifica

Lucy Aronátegui, creadora de los productos Maderas 3R by Virtual Tripp, manifestó que “en 2008 trabajaba en la restauración de palettes (un armazón de madera), donde quedaban muchos desechos de la madera y es allí cuando empece a pensar qué podía hacer para no botar el material y aprovecharlo en otra cosa. Un año después se me dio la oportunidad de hacer muebles de pallet, pero lo hacía de hobby y gracias a un programa de empoderamiento de la mujer donde participé, en 2013, empiezo de lleno en el negocio en el que hago desde zapateros, mesas, camas, y todo lo que se pueda trabajar con el material (palettes)”, señaló Aronátegui.



Estas piezas pueden adquirirse comunicándose al 229-4248 o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

