El anteproyecto sobre la pollera violaría convenios

Se encuentra en primer debate el anteproyecto de Ley 143 que declara la pollera como traje típico de la mujer panameña.

Para Eduardo Cano, folclorista e investigador de este vestido, esta norma incumple los convenios de diversidad cultural de los cuales Panamá es signatario; además de que excluye a otras etnias.



“Esta ley habla de que la pollera es el traje típico de la mujer panameña, de uso diario y de gala, quién ha dicho eso. Trata de conservación, estudio y divulgación. El artículo 87 de la Constitución estipula que el Estado está obligado al estudio y conservación en materia folclórica, la pollera es parte de eso. Para qué hacer otra ley que trate sobre lo mismo”, dijo.



El investigador explica que nuestro país es firmante de la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco 2003 y de la Convención de Unesco de la Diversidad Cultural del 2015, la primera propone que los países deben tomar acción para la salvaguarda de las diferentes expresiones culturales, pero no habla de hacer leyes que congelen una manifestación; mientras, la segunda, promueve que se respete la diversidad.



“Amo la pollera, pero no soy sentimentalista ni ciego. Lo que se quiere hacer es un crimen a la cultura panameña”, destacó el folclorista.



La cultura es dinámica

Emma Gómez, coordinadora del Programa Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial, considera que si se hace algún tipo de ley debería ser para promoción y desarrollo de las indumentarias tradicionales, sin importar cuál sea, de esta manera se puede apoyar a la pollera, la mola o cualquier otro vestuario que las artesanas confeccionan en nuestro territorio.



“La cultura es cambiante, ningún vestido es igual al primero que se elaboró. Un atuendo no puede congelarse en el tiempo, sin que se pueda modificar. Sí, se puede promover en la norma que haya talleres y capacitaciones. Es como la Academia de la Lengua que va incluyendo términos por el uso constante de la población, en este caso sucede lo mismo”, relató.



Gómez agregó que en ningún país del mundo hay una ley que decrete un atuendo como traje nacional porque la mayoría de las naciones poseen una diversidad cultural.

La Constitución establece que no hay fueros ni privilegios, cuenta.



“De la misma manera, si aquí se quisiera declarar la mola como el vestido típico nacional, seguramente saltarían los de otras regiones, por eso esto no puede ser”, expresó.

Manda un mensaje negativo

La coordinadora del Programa Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial plantea que declarar el vestido típico nacional al diseño más caro y elitista del país, lo aleja de las clases populares y envía un mensaje negativo al mundo, ya que uno de estos trajes cuesta miles de balboas, sin incluir las joyas y los tembleques.

“En la mayoría de los países la indumentaria es de uso popular. El vestido es hermosísimo y sabemos lo que les cuesta a las artesanas confeccionarlo. Estamos haciendo un inventario de quiénes son, cómo se elabora, las dificultades que pasan, entre qué edades están las costureras, por qué están disminuyendo. Esto es lo que nos debe preocupar con respecto a las indumentarias nacionales. Buscar cómo estimular a los artesanos y promover su uso”, manifestó.



Tiene sus defensores

El folclorista Arístides Burgos explica que en las leyes de patrimonio histórico se incluye toda la cultura, pero hay aspectos que son culturales y otros folclóricos.



“México tiene diversidad de trajes, pero el más representativo es el del mariachi. Nosotros tenemos varias denominaciones, pero el más representativo es la pollera, eso no quiere decir que estamos excluyendo a las etnias”, aclaró.



El especialista en folclor manifiesta que el anteproyecto de ley 143 busca que se estudie la pollera, porque no existe un documento oficial de una entidad como el Ministerio de Educación, Universidad de Panamá o el Instituto Nacional de Cultura que lo haya hecho, para que pueda ser consultado por todos.



“El proyecto intenta darle las competencias a estas instituciones para que hagan análisis. Hay investigadores que no se ponen de acuerdo de cómo debe utilizarse la indumentaria, si son 8 o 10 cadenas, lo que queremos es que todos tengamos la misma norma. Esto se va a debatir y a consultar“, agregó.



Karen Quintero, de la tienda Zaraza, concuerda con Burgos y considera que al tener una ley podemos conocer cuál es el uso y los materiales correctos que deben emplearse para confeccionarlo.



“Sería una manera formal de tener el traje. Hay reinas que se colocan un montón de cadenas solo para medir lujo, pero no es lo correcto. La ley te ayuda a regular”, narró.







Anteproyecto de Ley #143 que declara cuál es el traje típico nacional

ML | El Anteproyecto “Que declara la pollera como traje típico de la mujer panameña y dicta otras disposiciones”, fue presentado por los diputados Maximino Rodríguez y Katleen Levy, el mismo establece:



Artículo 1. Se declara la pollera panameña, en todas sus variantes y manifestaciones artísticas a lo largo del territorio nacional, como traje típico de la mujer panameña.



Artículo 2. Se crea el Consejo Nacional para la Salvaguardia del Traje Típico de la mujer panameña, quien será el encargado de trazar un plan de acción para el estudio, conservación y divulgación.



Artículo 3. El Consejo Nacional para la Salvaguardia del Traje Típico de la mujer panameña estará compuesto por siete miembros.



Artículo 4. Se ordena al Instituto Nacional de Cultura, la Universidad de Panamá y al Ministerio de Educación destinar recursos para la confección de estudios oficiales de nuestro traje típico.



Artículo 5. El Consejo promoverá congresos, cursos y talleres a fin de abordar orígenes y evolución del traje.

Acesorios que se utilizan

