Por el desarrollo de niños autistas Escrito por Lineth Rodríguez. 07 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

Tras la necesidad de las familias panameñas de atención para sus hijos con autismo o down, hace un año abrió el Centro de Estimulación de Lenguaje y Autismo Panamá (Celap).

Dirigido y fundado por la fonoaudióloga Britzeitha Britton, no solo se dedican a dar talleres y seminarios, “que son importantes, ya que si tu empoderas al padre este podrá aportar a una mayor integración social, sino que también tiene el proyecto: Las inteligencias múltiples”, destacó.



Para desarrollar el plan al 100% buscan ahora una sede, por lo menos con siete espacios adecuados de acuerdo a la inteligencia de los pequeños (matemática, música, lenguaje, arte, la quinestésica), que no son más que las habilidades que desarrollan.



“Los pequeños que nacen con alguna deficiencia o trastorno, down o autismo, ya de por sí vienen con alteraciones; por ello Celap crea Adventurous Ants Club, que se hará cada domingo en el Parque Felipe Motta de Costa del Este”, destacó Britton.



La primera cita será el próximo 19 de noviembre a las 10:00 a.m., inscribirse al 6949-6084.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK

Imprimir Correo electrónico