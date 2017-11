Banda Republicana abanderada del Día de los Símbolos Patrios Escrito por Redacción. 04 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

En su 150 aniversario la Banda Republicana y su director Dimas Rodríguez fueron los abanderados de este 4 de noviembre, día en que se celebra el Día de los Símbolos Patrios.La designación fue hecha por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, reconociéndolos como hijos meritorios de la patria y panameños ejemplares, con una trayectoria impecable que han demostrado durante sus vidas, dando muestra de un alto grado de compromiso y responsabilidad con su país por la loable función que desempeñan en esta magistral institución del Estado, siendo modelos a seguir para nuestras futuras generaciones.Los actos protocolares correspondientes a este 4 de noviembre iniciaron con la izada de la bandera por el Mandatario de la República, quien posteriormente hizo entrega del pabellón nacional al director de la Banda Republicana, Dimas Rodríguez quien la recibió acompañado por Jorge Ayala, el integrante más antiguo de la Banda. Seguidamente la Banda Republicana entonó las notas del Himno Nacional.El director de la Banda agradeció al Presidente Varela por el honor de haberlos escogido como abanderados del 4 de noviembre.Mientras que el Ministro de Gobierno encargado, Carlos Rubio, destacó que esta administración ha hecho ingentes esfuerzos por dotar a la Banda Republicana de las herramientas necesarias para un buen desempeño y que puedan representar de la mejor manera, no solo al país sino también al Ministerio de Gobierno (MinGob).La Banda Republicana recibió un reconocimiento por parte del Servicio de Protección Institucional (SPI) por su 150 aniversario y exaltar la meritoria labor desempeñada por cada uno de los músicos, además de su aporte cultural en beneficio del país.A su vez el Director de la Banda Republicana hizo entrega de pines y suvenires, alusivos a los 150 años de fundación, al Presidente Varela; a la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado y al Ministro de Gobierno encargado, Carlos Rubio.La Banda RepublicanaEs la encargada de los actos protocolares del Estado cuenta con 54 músicos y participa activamente en actos oficiales y protocolares, actos religiosos oficiales, graduaciones, desfiles y conciertos.Su repertorio musical incluye himnos, marchas patrióticas, sinfonías, pasillos, danzones, puntos, cumbias, boleros, música popular, infantil, navideña, religiosa y en los últimos años se han añadido temas modernos para estar a la vanguardia.HistoriaLa Banda Republicana está adscrita al MinGob y se fundó mediante decreto No. 84 del 1º de noviembre de 1867, con el nombre de Banda de Música de la Guardia del Estado Soberano, en el tercer intento separatista de Panamá de Colombia, liderado por el entonces General Tomás Herrera. A partir del mes de noviembre del año 1903, cuando nace la nueva República, se le da el nombre de Banda Republicana bajo la dirección del Maestro Santos Jorge, de origen español.Su primer director fundador fue el francés Jean Marie Víctor Dubarry.Por su condición de Banda de porte militar tuvo diferentes nombres antes de llamarse Banda Republicana por ejemplo: Banda de Música del Estado Soberano, Banda del Estado Mayor, Banda de la Columna, Banda del Batallón, Banda Militar, Banda Departamental, Banda de la Fuerza Pública, entre otros.Desde su fundación hasta la actualidad la Banda ha tenido 21 directores.MúsicosEntre los músicos de la Banda resalta la experiencia y antigüedad del flautista Jorge Ayala quien tiene 48 años de pertenecer a la Banda siendo el integrante más antiguo. A sus 65 años cuenta que para él ha sido un orgullo trabajar para esta institución llevándolo a rechazar diversas ofertas de trabajo por su amor a la Banda. “Estoy aquí porque me gusta lo que hago” dijo Ayala.Mientras que el también flautista, Ian Herrera, con tan solo un mes de haber ingresado a la institución es el músico más nuevo. “Ha sido una gran oportunidad la que me han brindado porque la Banda es una institución diferente y tienen una gran trayectoria y mucha historia, que si no estuviera aquí no me hubiera dado cuenta y es importante que las personas conozcan a la Banda Republicana”.

Imprimir Correo electrónico