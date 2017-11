Román Torres, abanderado del 3 de Noviembre, se siente un “ejemplo“ Escrito por EFE. 03 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

EFE | El capitán de la selección de Panamá, Román Torres, dijo hoy estar "contento" porque se siente "un ejemplo" para los niños y jóvenes de su país, que lo elevaron al podio de los héroes el pasado 10 de octubre cuando marcó el gol que clasificó a su país, por primera vez, a un Mundial de Fútbol.

Torres, que milita en el Seattle Sounders de la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos, recibió este viernes de manos del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el pabellón nacional para abanderar el desfile patrio por el 114 aniversario de la separación de Panamá de Colombia.

El capitán y central de la selección panameña llegó este mismo viernes desde EE.UU. en un vuelo privado enviado por el Ejecutivo panameño para que pudiera estar en el desfile patrio.

En medio de la algarabía del público, incluidos funcionarios panameños, tras recibir además las Llaves de la Ciudad de Panamá de manos del alcalde, José Blandón, y ser declarado Hijo Meritorio, Torres volvió a destacar que representa a toda la selección, a cuyo tesón y trabajo en equipo atribuyó el triunfo 2-1 sobre la ya clasificada Costa Rica el pasado 10 de octubre.

"Contento con todos los compañeros de la selección. Creo que hicimos un buen trabajo, hubo un trabajo de familia, (...) siempre le agradezco a todos ellos y al profe", el técnico colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, "por la confianza", expresó el capitán.

Visiblemente emocionado, no ocultó ante las preguntas de los periodistas su emoción por el momento que vive como futbolista y como persona, como padre. Sus hijos, explicó, "dicen que yo soy su héroe, y me siento así, porque les he enseñado muchas cosas positivas".

"Soy una persona muy humilde, y ahora contento porque me siento un ejemplo (...) muchos niños se disfrazaron de Román Torres y eso me llena de mucho orgullo", manifestó.

En los actos oficiales, que iniciaron esta mañana con un tedéum oficiado por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, el presidente panameño resaltó la figura de Torres como un ejemplo a seguir para la juventud del país.

Varela habló de los buenos hábitos de vida que conducen a un futbolista de alta competencia al triunfo: buena alimentación, ejercicio físico, disciplina, entre otras conductas que relacionó con el capitán de la selección panameña.

Torres recibió vestido de blanco, como es la tradición en Panamá, la bandera del país, pero desfiló ataviado con la camisa roja de la selección nacional de fútbol acompañado por sus compañeros en el equipo nacional Roberto Chen y Luis Mejía, el técnico Gómez y sus asistentes.

Los desfiles patrios se extienden toda la jornada y en ellos participan bandas colegiales y de instituciones públicas, además de la Fuerza Pública, que pasan frente al Palacio de Gobierno y recorren parte del Casco Antiguo de la capital de Panamá mientras son aplaudidos por el público.

Otro grupo de colegios y bandas independientes desfilan por otra ruta a orillas del paseo de la capital conocida como la Cinta Costera.

