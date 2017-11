Nueva reglamentación es discriminatoria, señala Uber Escrito por Redacción. 02 Noviembre 2017 Publicado en Titulares

ML | “La reglamentación del Gobierno para nuestra plataforma de transporte es discriminatoria y limita las operaciones”, señaló Uber en un comunicado.

Agregan que el 80% de sus socios conductores no cuentan con la licencia especial que se les solicita.

COMUNICADO:

Uber llegó a Panamá hace más de 3 años para poder brindar una opción de movilidad rápida, segura y eficiente para cientos de miles de panameños, residentes y turistas.



En estos momentos, hay más de 225,000 usuarios de Uber y más de 8,000 socios conductores, de los cuales más de 50% dependen de Uber como su única fuente de ingresos y 63% son jefes de sus familias.



“Este decreto, que rechaza el derecho democrático de los usuarios de elegir libremente cómo y dónde se pueden movilizar, y cómo pagar por el mismo, va a afectar seriamente a más de los 225,000 usuarios y 8,000 socios conductores de Uber en la República de Panamá” señala Andrés Echandi, Gerente General, Uber Centroamérica. El decreto establece limitaciones en cuanto a las áreas donde se puede ofrecer el servicio lo cual restringe el derecho de los panameños a movilizarse y a ser parte de más de 600 ciudades alrededor del mundo, creando dos categorías de ciudadanos, a sí mismo más del 80% de la población tampoco podrá utilizar el servicio ya que no cuenta con una tarjeta de crédito” .



Uber sostiene que a diferencia de otras opciones y como empresa tecnológica, su modelo de negocios es claramente diferenciado de las otras opciones en el mercado, aprovechando la tecnología y fomentando la fácil accesibilidad a la movilidad con tan solo un click en el celular.



“Por parte de Uber, le pedimos a las autoridades panameñas que consideren cómo esto va a afectar la situación económica de miles de panameños. Más de la mitad de los 8,000 socios conductores indica que Uber es su principal fuente de ingresos; 63% de los socios tienen personas que dependen económicamente de ellos y 44.6% de los socios han mejorado sus ingresos, gracias a Uber.”



Echandi resaltó que en más de 132 jurisdicciones a nivel mundial los gobiernos han reconocido las diferencias entre los sistemas tradicionales de transporte y los servicios de movilidad colaborativa como Uber y han fomentado marcos regulatorios diferenciadores, que reconocen que las plataformas de movilidad colaborativa son nuevas y ofrecen otras opciones que los demás sistemas no tienen.



“Nosotros vinimos a Panamá a colaborar y a mejorar la vida de cientos de miles de panameños y este decreto excluye y marginaliza a los que felizmente utilizan Uber todos los días para movilizarse en Panamá” agrega Echandi.



“Más de 83% de los usuarios escoge a Uber por su seguridad, 66% de los usuarios de Uber son panameños y 34% son visitantes extranjeros. 52% de los usuarios de Uber pagan sus viajes en efectivo. 89% de la población panameña no cuenta con una tarjeta de crédito. No hay duda que este decreto a quien lastima es al panameño.” finaliza Echandi.

