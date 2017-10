Procuradora apelará decisión de juez de negar prórroga en el caso Odebrecht Escrito por Reinelda Álvarez. 30 Octubre 2017 Publicado en Titulares

La Procuradora General de la Nación, Kenia Isolda Porcell, confirmó que la Fiscalía Especial Anticorrupción recurrirá a la apelación de la decisión de negar la prórroga para continuar las investigaciones en el caso Odebrecht. De igual forma, Porcell aseveró que si la apelación no obtiene resultados a su favor tendrá como recurso presentar una acción de amparo de garantías constitucionales ante los tribunales.

Sociedad Civil habla

Miembros de la sociedad civil que representan a diversos sectores aseguran que las acciones que se han tomado en los polémicos y complejos casos de investigación internacional Odebrecht, que involucra a altos funcionarios en una millonaria lesión al Estado han dejado al descubierto la crisis entre las instituciones que administran la justicia del país, dejando libre a la impunidad. “Es inaceptable que se estén poniendo restricciones de tiempo a las investigaciones del caso de corrupción más importante de Panamá y de Latinoamérica. Estamos en peligro de no poder llevar a enfrentar a la justicia a todos los implicados en esta red de corrupción internacional”, expresó Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin).



Para Donaldo Sousa, coordinador del Movimiento Ciudadano Contra la Impunidad (CCI), “el problema que está ocurriendo en todas las instituciones estatales es que están bajo un sistema contaminado por la corrupción y la impunidad, además está hecho para que el poder económico doblegue al sector político”.

De igual forma, Freddy Pitti, del Movimiento Ciudadano Juntos Decidimos, dijo que “hay mucha confusión en la población pues todo esto deja en evidencia la crisis institucional que vive el país. Parece que las personas que están al frente de estas entidades están comprometidas con la impunidad y la corrupción”.



Mañana

Desde las 4:30 p.m. en el cruce de calle 50 y calle 53 Este, frente a la antigua Mansión Danté, con banderas en mano y vestidos de negro, se realizará la próxima protesta.



$10

millones ha pagado Odebrecht hasta la fecha de los $21 millones que debe cancelar este año en concepto de multa.



Datos sobre el caso Odebrecht

Dic. 2016. El gobierno anunció medidas contra la empresa Odebrecht, entre las cuales cancela las nuevas obras estatales adjudicadas.

Feb. 2017. El MP pide a la Interpol expedir la notificación roja contra los hijos del expresidente Martinelli, quienes figuran entre los imputados.

Entre 2010 y 2014. La empresa constructora habría desembolsado pagos de sobornos por más $59 millones a altos funcionarios del gobierno, entre ellos exministros.



Siete acuerdos ya están listos, dice el MP

M.Lara | El Ministerio Público (MP) confirmó que siete son los acuerdos que se han concretado en el caso Odebrecht, de ellos cuatro con panameños y tres con miembros extranjeros de la constructora. De los siete, solo dos han sido homologados (uno fue acuerdo de pena y colaboración y el otro solo de colaboración). La Procuraduría también compartió que siete acuerdos aún en negociaciones están “en peligro”, pues se mantienen en pausa tras la negación de la jueza a la solicitud de extensión del término para investigaciones.

“El MP ha tergiversado la decisión de la jueza”, CSJ



ML | José Ayú Prado, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó que “el fallo se puede apelar” y el Ministerio Público (MP) ha “tergiversado la decisión de la jueza suplente, Lania Batista, que se apega a la ley”. Según el magistrado presidente, “la jueza no ha anulado ni cerrado el caso, lo que ocurrió fue que no accedió a una petición de la fiscal Zuleyka Moore, quien pidió dos meses de prórroga para hacer una vista fiscal, no para investigar el caso Odebrecht”



“La decisión limita el deber de perseguir el delito”, MP



ML | La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, manifestó que con la decisión de negar una solicitud del Ministerio Público para extender el término de investigación en el caso Odebrecht, completa una advertencia de que algunos casos de alto perfil quedarían impunes. Para Porcel esto “limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones, fortalecidos en las convenciones internacioneles de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales”.

