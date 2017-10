Ley que reforma sector eléctrico genera preocupación en expertos Escrito por Yessika Calles. 30 Octubre 2017 Publicado en Titulares

Tras la divulgación del proyecto de ley 573, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, la cual dicta el marco regulatorio para el mercado eléctrico, líderes de los diferentes sectores afirman que la normativa tiene muchos temas mezclados, lo que ocasiona confusión.

Gremios empresariales recomiendan una mayor discusión de los siguientes artículos:

Artículo 6: Para que la escogencia de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) sea en base a mérito y cuente con la participación de sectores de la sociedad civil organizada por la empresa privada.

Artículos 17 y 24: Para que la figura del agente comercializador abra las puertas a nuevos agentes y no solo garantice una nueva línea de negocios para los actores ya establecidos.

Artículo 19: Ya que los cambios propuestos en las restricciones de las empresas de generación que tienen impacto en oferta podrían poner en peligro la viabilidad de proyectos importantes.

Artículo 23: Porque los actos de concurrencia de compras de energía en manos de la Autoridad de los Servicios Públicos, podrían convertirla en juez y parte.

Artículos 31 y 32: Ya que para que los incentivos de generación termoeléctrica puedan competir con la generación renovable, deberían desarrollar mecanismos para que se mantenga en un plano equitativo.

Ricardo Sotelo, expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, explicó que “el proyecto contempla artículos que tienen que ver con Etesa y ASEP. Unos que mencionan a generadoras y otros que implican cambios en las distribuidoras. La ley tiene muchos temas mezclados”.

El ex director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), José Blandón Castillo, indicó que “nadie ha explicado qué efectos tendrán estas medidas en la tarifa eléctrica”. Agregó que “el proyecto no resuelve nada y va a crear más problemas. Así como está concebida, no hay duda de que va haber un incremento en la tarifa”.





Debate del 573

Hasta el viernes 27 de octubre se realizaron cinco discusiones en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley 573. Eliminaron algunos artículos como el número 4 y 5 relacionados con el interventor. Además, plantearon cambios en la elección de la Junta Directiva de Etesa.



Evolución del servicio de electricidad

Desde la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en el año 1997, hasta el día de hoy, el sistema de generación y distribución de energía ha tenido importantes cambios y transformaciones. Para José Blandón Castillo, la desaparición de la entidad ha venido a disminuir la economía a escala de lo que antes era el IRHE. Agregó que desde ese cambio hasta ahora “se ha fomentado un incremento permanente de las tarifas en Panamá”.

Blandón aseguró que “hoy se paga más luz, comparado con el IRHE se paga más y además de eso la calidad del servicio no ha mejorado”.

A raíz de la privatización se dio un proceso de reestructuración del IRHE, mediante licitaciones de concursos para su concesión, que fue otorgada a diversas empresas.

Actualmente, éstas son compañías mixtas (con participación del Estado). El país tiene 50.39% de acciones en AES Panamá; 47.90%, en ESEPSA; 47.87%, en EDECHI; 48.24%, en EDEMET; 49.90%, en Enel Fortuna y 48.25% en Elektra Noreste, S.A. (Ensa).



Varela: “No tenemos interés en privatizar”



El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) no será privatizada y que lo que buscan con el proyecto ley 573 es mejorar y fortalecer la generación y distribución de la energía eléctrica en todo el país.

“Eso es totalmente falso. No tenemos ningún tipo de interés en privatizar Etesa. Sabemos que ahora hay que hacer inversiones importantes y mejorar el gobierno corporativo para evitar las situaciones que se dieron en el primer semestre del año, pero considero que con la designación de Gilberto Ferrari se han tomado decisiones importantes en la empresa”, indicó Varela.

YessikaCalles | Ciara Morris

