"No tiene sentido que oposición vaya a comicios" Escrito por AFP. 30 Octubre 2017

AFP | El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó el sábado que "no tiene ningún sentido" que la oposición venezolana acuda sin garantías a las elecciones municipales de diciembre.

"No tiene ningún sentido ir a un proceso electoral que no tiene garantías, porque no se puede jugar con el voto de la gente", dijo Almagro a la AFP durante una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salt Lake City, en la que recibió el premio Libertad de Prensa.

Almagro opinó que en Venezuela los procesos electorales "están falseados" y que "el gobierno se burla incluso del resultado de los comicios". Además, aseguró el pasado 16 de octubre que no se podían reconocer los resultados de las elecciones regionales venezolanas -celebradas un día antes- en las que el chavismo arrasó con 18 de 23 gobernaciones, mientras que la oposición apenas obtuvo las otras cinco. "Ninguna elección en Venezuela tiene garantía”, dijo.

