La izquierda vuelve a constituir un partido político para refundar Panamá Escrito por AFP. 29 Octubre 2017 Publicado en Titulares

"Nuestros esfuerzos nos deben llevar a crear las condiciones en que el pueblo soberano pueda convocar una Constituyente originaria con plenos poderes que refunden la patria nueva, soberana, democrática y con justicia social", dijo el presidente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos."Hay una crisis profunda del sistema político y su legitimidad", añadió.El FAD se constituyó en partido político en 2013. Sin embargo, al no alcanzar el 4% de los votos en las elecciones presidenciales de 2014, el Tribunal Electoral eliminó su personería jurídica.Ahora han recolectado más de las 65.000 firmas que le exigía el Tribunal Electoral para volver a reconocerlo como partido, conformado principalmente por el poderoso sindicato de la construcción Suntracs, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) y otras organizaciones populares.Entre consignas como "viva Panamá socialista", "esta patria no se vende, esta patria se defiende", "porque sin luchas no hay victorias" y pancartas con el lema "para hacer posible lo hasta ahora imposible", el FAD llevó a cabo su Congreso constitutivo en un hotel de la capital panameña."La riqueza se concentra en pocas manos, donde 115 ultramillonarios acumulan 17.000 millones de dólares, y para el pueblo (hay) injusticia social, pobreza y exclusión", dijo Cebamanos.Además, en Panamá "impera la impunidad de quienes detentan el poder económico y político del país" y la corrupción "ha alcanzado niveles que no pueden ser ocultados", agregó.Pese a un crecimiento económico del 6% y un Canal por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, las condiciones de vida han empeorado, según el FAD, que denuncia presuntos planes del gobierno para privatizar servicios públicos y subir la edad de jubilación.Para esta formación, que apoya a otros gobiernos latinoamericanos de izquierda como los de Cuba y Venezuela, los cambios en Panamá no son posibles con la actual Constitución ni con los otros partidos políticos, a los que acusan de ser parte de la "mafiocracia" y "podredumbre" del Estado panameño.En los dos últimos años, el país centroamericano ha sido epicentro de escándalos internacionales como los "Panama papers" y el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, casos que para muchos han puesto en duda la actuación de la justicia panameña.

Imprimir Correo electrónico