Arzobispo Ulloa: “La corrupción es una enfermedad que debemos prevenir y curar” Escrito por Darys Araúz Somoza. 13 Noviembre 2017 Publicado en Política

Como representante de la iglesia católica en Panamá, el Arzobispo José Domingo Ulloa, ve con preocupación cómo repercute en el país la falta de valores y la corrupción a la que considera una “enfermedad”.

En entrevista a Metro Libre, el arzobispo subraya cuánto afecta en el desarrollo del país la poca o nula enseñanza del respeto a la vida. Mientras que el ámbito político sugiere analizarnos a nosotros mismos antes de acudir a las urnas.

DS: ¿Cómo afecta la corrupción y el escándalo Odebrecht a Panamá?

JDU: “Yo creo que no podemos focalizar sólo un caso. La corrupción la tienes tú, la tengo yo, la tiene el ser humano. Yo creo que lo importante es tomar conciencia, como sociedad descubrir que estamos enfermos y que esta enfermedad no se puede tener, hay que sanarla, curarla, prevenirla, porque a veces es muy fácil sólo estar señalando a los demás.

Pero dentro de nuestros ámbitos ver qué actos de corrupción estamos haciendo.

Tenemos la gran oportunidad frente a esto, que ya es una pus (la corrupción) y decir ya hagamos un alto y pongamos nuevamente las reglas de juego para todos y juguemos limpio.

Que la verdad se vaya sabiendo, y que no sea saber la verdad solo por morbo, para quien está en la lista y quién no, sino para que podamos aprender que todas nuestras acciones traen consecuencias.

DS: El perfil de los candidatos a la presidencia del país

JDU: “Yo no hablaría del perfil de candidatos, sino del perfil de los votantes. La responsabilidad la tenemos nosotros los votantes”.



DS: Su opinión sobre la criminalidad en Panamá

JDU: “Estamos enfermos, heridos, los valores no los estamos viviendo o no se los estamos enseñando y no sólo teóricamente. De ahí que hay enormes consecuencias de corrupción. Tenemos todos que jugar un papel de responsabilidad: la familia, la sociedad, el gobierno, los diversos estamentos y las iglesias.

Debemos unirnos en una misma cruzada de suscitar valores y respeto. Sino yo no me respeto a mi mismo, no voy a respetar la vida. Una de las causas de la criminalidad es no valorar mi propia vida, porque entonces no valoro la de los demás. Hay otras causas que científicamente se dan.

Debemos tener un plan de prevención. No hay otra manera de prevenir la criminalidad y la corrupción que con valores que puedan echar raíces y que a pesar de la tempestad se mantengan firmes”.

