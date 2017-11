José Domingo Arias niega haber recibido dinero de Odebrecht Escrito por Redacción. 12 Noviembre 2017 Publicado en Política

“Niego haber recibido 10 millones de dólares. El Ministerio Público está confundiendo a la opinión publica y lo vamos a demostrar” así reaccionó el excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático, José Domingo Arias a través de su cuenta de Twitter.

El excandidato, quien mantiene medida cautelar de impedimento de salida del país, al ser investigado por presuntamente recibir dinero de la Constructora Odebrecht para su campaña política. “En ningún momento me he referido al testimonio del Sr. Rabello, ya que no tengo conocimiento del mismo y NADIE lo conoce ya que no es público.

Me he referido a los comentarios de la fiscal Zuleika Moore sobre transacciones por 10 millones de dólares a mi persona que desconozco”, explicó Arias ante señalamientos de que supuestamente se defendía de las declaraciones de André Campo Rabello durante la audiencia de homologación del primer acuerdo con Ejecutivos de la Constructora.

Imagen: Twitter

