Presidente de Apede no ve la figura de la procuradora como magistrada de la CSJ Escrito por Redacción Web. 07 Noviembre 2017 Publicado en Política

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) Héctor Cotes, se refirió a la posibilidad de que la procuradora Kenia Porcell esté entre los aspirantes a una de las magistraturas en la Suprema de Justicia.

“Necesitamos personas idóneas y ella cumple con el perfil, pero en esto momento, la coyuntura no se da para eso. Flaco favor le haríamos a la justica”. Agregó que Porcell tiene un rol por cumplir frente al Ministerio Público en el período que aún le queda.

“Pensaría que hay muchos otros panameños dentro del país de los que podemos escoger magistrados que sean idóneos y tengan la prioridad de fortalecer el sistema de justicia. No pensaría que jugar con las fichas y revolverlas, esa no esa no es la solución”, indicó en RPC radio este 7 de noviembre.

El cuestionamiento surge, luego de que en grupos políticos surgiera el rumor de que uno de los nominados a la CSJ provenga del Ministerio Público.

Este 31 de diciembre vence los períodos delos magistrados Oyden Ortega de la Sala Civil y Jerónimo Mejía de la Sala Penal. Aunado no se ha nombrado el reemplazo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

