"Panamá exige la verdad sobre caso Odebrecht ", Laurentino Cortizo
30 Octubre 2017

Luego de conocer la decisión del Órgano Judicial, así como las declaraciones emitidas por la jefa de la Procuraduría de la Nación y el Órgano Ejecutivo, se percibe que estos organismos actúan en contra de los intereses del país tratando de encubrir la verdad sobre el caso Odebrecht.

Ninguna advertencia puede subsanar las actuaciones o falta de accionar del propio Ministerio Público. Las nuevas advertencias no solucionan nada, más bien son ingredientes para la impunidad. No es aceptable, ni se justifica que una autoridad no complete una investigación vinculada a sobornos de políticos e intermediarios que desviaron recursos que se pudieron utilizar en mejorar la calidad de vida de los Panamás, en especial el Panamá de nuestros barrios, el Panamá rural y el Panamá de nuestras comarcas.



La opinión pública deduce que se buscan “justificaciones” que tienen todos los ingredientes de una componenda, para evitar que el pueblo panameño conozca la verdad.



Ahora entendemos por qué, mientras las investigaciones avanzan en otros países, en el nuestro se mantienen trancadas y en dirección, por el momento, a no ser resueltas. El poder no quiere resolverlas. ¡Y así siguen deteriorando la imagen de nuestro país y así afectando el desarrollo y bienestar de los panameños!



Escuchamos del Presidente Varela un mensaje sin contenido, y la ausencia de una decisión firme para propiciar que se lleve ante la justicia a los responsables y haya certeza del castigo. La administración de justicia tiene que hacer su responsabilidad



En este momento histórico, junto a la sociedad, nos mantendremos en alerta para que los delincuentes que nos robaron millones por medio de Odebrecht ¡Bajo ninguna circunstancia queden impunes!

