“La Videonitis” Escrito por Eduardo Reyes Vargas. 09 Noviembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

Llamo así a la epidemia social de envíos frecuentes de todo tipo de vídeos a celulares o tabletas. Algunos de enseñanzas, motivación y otros muy perjudiciales.

Preocupa esa tendencia quizás adictiva de estar enviando todo tipo de videos. No se hace en ocasiones una selección objetiva e inclusive se cae en transmitir noticias falsas y alarmantes.



Pareciese que un sector de nuestro país sufre de soledad máxima o crisis existenciales que los obliga a enviar vídeos quizás con el fin de mitigarla.



Sin darse cuenta o con otras intenciones que distraen al ciudadanía de los problemas más importantes de la sociedad panameña: Inseguridad, corrupción, impunidad, desempleo, lamentable atención de la salud, educación en crisis, escasez de agua etc.



Me parece un buen tema para una investigación por psicólogos y sociólogos panameños. ¿Ayudan a la salud mental o la perjudican? ¿Qué nos está pasando con la “videonitis”.? ¿Es para sublimar nuestros problemas?



* El autor es médico.

Eduardo Reyes Vargas

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico